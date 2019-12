Puchar Świata w Klingenthal: Lindvik na podium, Tande traci plastron lidera, Markeng z niebezpiecznym upadkiem

Pewne zwycięstwo Kobayashiego i upadek Markenga

Ryoyu Kobayashi prowadził już po pierwszej serii. Skoki na 136,5 oraz 134 metry pozwoliły mu zgromadzić 277 punktów. Drugi w stawce Stefan Kraft stracił do lidera 3 punkty. Po raz pierwszy w karierze na podium stanął 21-letni Norweg Marius Lindvik. Stracił do lidera 7,5 punktu. Dla podopiecznego Rælingen skiklubb jest to największy sukces w karierze. Wcześniej znalazł się "na pudle" Letniej Grand Prix oraz zdobywał medale mistrzostw świata juniorów.



Konkurs przedwcześnie zakończył się dla innego Norwega. Thomas Aasen Markeng zaliczył niefortunny upadek w pierwszej serii. Po lądowaniu jego kolano wygięło się w nienaturalny sposób. Ze skoczni został zniesiony na noszach. Przy ambulansie stał o własnych siłach.