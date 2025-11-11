Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Sport

Norwegowie uratowali inaugurację Pucharu Świata

Redakcja

11 listopada 2025 11:55

Norwegowie uratowali inaugurację Pucharu Świata

Coraz wyższe temperatury sprawiają, że inaugurowanie sezonu w listopadzie jest niemal niemożliwe. Fot. Norweski Związek Narciarski

Mimo braku zimowej aury i wysokich temperatur, zawody Pucharu Świata w Lillehammer odbędą się zgodnie z planem. Organizatorzy zapewniają, że skocznia Lysgaardsbakken będzie gotowa na przyjęcie zawodników jeszcze przed 21 listopada. Pomóc ma w tym śnieg przechowany z poprzedniego sezonu. Norwegowie przekonują, że to rozwiązanie pozwoli rozpocząć sezon bez opóźnień.

Kierownik zawodów Terje Lund w rozmowie z serwisem Nettavisen potwierdził, że brak opadów nie stanowi zagrożenia dla imprezy. Zmagania rozpoczną się konkursem drużyn mieszanych, a następnie rozegrane zostaną konkursy indywidualne. Organizatorzy bazują na doświadczeniu z poprzednich lat, kiedy podobne rozwiązania przyniosły oczekiwane efekty. Jak zapowiadają, wszystkie prace przygotowawcze zostaną ukończone w ciągu tygodnia.
Norwegia jeszcze nigdy nie była tak gorąca: kolejny rekord ciepła

Norweski śnieg z magazynu

Śnieg potrzebny do przygotowania skoczni został zmagazynowany w pobliżu obiektu jeszcze wiosną. Zapas ma w pełni wystarczyć do przeprowadzenia rywalizacji.

– Wygląda na to, że cały śnieg, którego użyjemy, pochodzić będzie z magazynu – powiedział Lund w wywiadzie. Prace przy pokrywaniu skoczni rozpoczęły się w poniedziałek. Zakończenie przygotowań planowane jest na kolejny poniedziałek, tuż przed rozpoczęciem zawodów.
Inauguracja sezonu odbędzie się na stadionie olimpijskim w Lillehammer.

Inauguracja sezonu odbędzie się na stadionie olimpijskim w Lillehammer.Fot. Gorik Francois z Zoutleeuw w Belgii, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Transmisja inauguracyjnego konkursu drużyn mieszanych zaplanowana jest na 21 listopada o godzinie 16.00. Kolejne dni przyniosą rywalizację indywidualną, która ma potwierdzić gotowość skoczni i skuteczność norweskiego sposobu na brak śniegu. Organizatorzy liczą, że sprawdzona metoda pozwoli utrzymać Lillehammer w kalendarzu Pucharu Świata bez względu na pogodę.
