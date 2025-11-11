Norwegowie uratowali inaugurację Pucharu Świata
11 listopada 2025 11:55
Coraz wyższe temperatury sprawiają, że inaugurowanie sezonu w listopadzie jest niemal niemożliwe. Fot. Norweski Związek Narciarski
Norweski śnieg z magazynu
– Wygląda na to, że cały śnieg, którego użyjemy, pochodzić będzie z magazynu – powiedział Lund w wywiadzie. Prace przy pokrywaniu skoczni rozpoczęły się w poniedziałek. Zakończenie przygotowań planowane jest na kolejny poniedziałek, tuż przed rozpoczęciem zawodów.
Inauguracja sezonu odbędzie się na stadionie olimpijskim w Lillehammer.Fot. Gorik Francois z Zoutleeuw w Belgii, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
