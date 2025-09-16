Norwegia nie zarobi na meczu z Izraelem. Dochód przekaże na cele charytatywne
16 września 2025 13:49
Decyzja motywowana jest kryzysem humanitarnym w Strefie Gazy. Fot. materiały prasowe Lekarze bez Granic
W oświadczeniu Klaveness odniosła się również do "nieproporcjonalnych ataków, które od dawna są wymierzone w Gazę". Decyzja o wsparciu charytatywnym została uznana przez federację za w pełni uzasadnioną.
Piłkarskie święto w Oslo
Reprezentacja Norwegii liczy, że po raz kolejny do zwycięstwa poprowadzi ją Erling Haaland.Fot. Bildbyrån, za: Norges Fotballforbund
