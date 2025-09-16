Norwegia nie zarobi na meczu z Izraelem. Dochód przekaże na cele charytatywne

Decyzja motywowana jest kryzysem humanitarnym w Strefie Gazy. Fot. materiały prasowe Lekarze bez Granic

Norweska federacja piłkarska ogłosiła, że cały dochód ze sprzedaży biletów na mecz z Izraelem, w ramach eliminacji do mistrzostw świata, zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na sytuację humanitarną w Strefie Gazy. Spotkanie odbędzie się 11 października na stadionie Ullevaal w Oslo.

Prezes norweskiej federacji, Lise Klaveness, podkreśliła, że w obliczu poważnego cierpienia wielu ludzi, środowisko piłkarskie nie może pozostać obojętne. Całkowity dochód z biletów zostanie przekazany organizacji Lekarze bez Granic, która świadczy pomoc w Strefie Gazy.



W oświadczeniu Klaveness odniosła się również do "nieproporcjonalnych ataków, które od dawna są wymierzone w Gazę". Decyzja o wsparciu charytatywnym została uznana przez federację za w pełni uzasadnioną.

Piłkarskie święto w Oslo Organizatorzy spodziewają się, że stadion Ullevaal, który może pomieścić 27 000 widzów, będzie w całości wypełniony. Mecz odbywa się w ramach rozgrywek eliminacyjnych do mistrzostw świata. Jest to drugie spotkanie obu drużyn w tej fazie turnieju. Pierwszy mecz, rozegrany na neutralnym terenie w węgierskim Debreczynie, zakończył się zwycięstwem Norwegii 4:2.

Reprezentacja Norwegii liczy, że po raz kolejny do zwycięstwa poprowadzi ją Erling Haaland.Fot. Bildbyrån, za: Norges Fotballforbund

Z perspektywy sportowej reprezentacja Norwegii jest liderem w Grupie I. Po pięciu kolejkach ma na koncie komplet pięciu zwycięstw, co daje jej przewagę nad Włochami i Izraelem. Nadchodzący mecz w Oslo ma więc znaczenie nie tylko ze względu na jego wymiar humanitarny, ale również sportowy, ponieważ może przybliżyć Norwegów do awansu na mistrzostwa świata.