„Nie mamy pieniędzy na organizację wyścigu”: Tour of Norway znika z kalendarza

O problemach poinformował pod koniec listopada dyrektor wydarzenia Roy Hegreberg. – Tour of Norway to duże i wymagające wydarzenie. Wiemy, co musimy zapewnić najlepszym drużynom na świecie i obecnie nie mamy funduszy, aby zorganizować wyścig w 2020 roku. Lepiej odwołać przyszłoroczną edycję i skoncentrować się na organizacji cyklu w 2021 – stwierdził. Dodał też, że wydarzenie jest niesprawiedliwie traktowane przez rządzących.

Arctic Race of Norway priorytetem dla polityków?

Norweska telewizja TV2 poinformowała, że w 2020 roku kolarskie wydarzenia otrzymają 25 milionów koron dotacji. 60 proc. kwoty – 15 milionów – otrzyma Arctic Race of Norway. Wyścig rozgrywany jest w północnej Norwegii, m.in. w Tromsø i Finnsnes. Hegreberg stwierdził, że dzięki temu Arctic Race lepiej promuje północną część kraju, co podoba się politykom.



Pozostała część dotacji, czyli 10 milionów koron, miała zostać podzielona na 3 wyścigi: Tour of Norway, Hammer Stavanger oraz Ladies Tour of Norway. Po deklaracji Hegreberga, fundusze otrzymają jedynie dwa ostatnie cykle.



W ostatniej edycji touru podium zdominowali Norwegowie – Alexander Kristoff, Kristoffer Halvorsen oraz Edvald Boasson Hagen. Na liście zwycięzców możemy znaleźć polski akcent. W 2014 roku w Wyścigu dookoła Norwegii triumfował Maciej Paterski.