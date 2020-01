Dawid Kubacki triumfuje w Titisee-Neustadt. Polak walczy o zwycięstwo w nowym turnieju

Dawid #Kubacki dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy stawali na podium PŚ co najmniej 7 razy z rzędu.



W obecnej dekadzie dokonywali tego tylko Prevc, Kraft i Freitag.

13 podiów z rzędu Ahonena chyba nie do pobicia#SJStats #skijumpingfamily #skijumping pic.twitter.com/pruGfALyfy