W Norwegii kręcą hollywoodzką produkcję

W Vestland ruszyły zdjęcia do The George, amerykańskiego filmu akcji. W obsadzie m.in. Anna Taylor-Joy znana z Gambitu Królowej, a także Miles Teller, który zagrał w Top Gun: Maverick. Produkcja otrzymała dofinansowanie od Norwegów w wysokości 7,3 mln NOK.

W Lodalen trwają zdjęcia do filmu The George, informuje tv2. Fabuła produkcji, którą wyreżyseruje Scott Derrickson (Hellraiser, Egzorcyzmy Emily Rose), nie jest jeszcze znana. Wiadomo jedynie, że będzie to amerykański romantyczny film akcji, co potwierdził w rozmowie z tv2 producent liniowy w Norwegii, Per Henry Borch.