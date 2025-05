Superbohaterka w każdej z nas? Norwegowie współtworzą dziecięcy hit

Znana jest już data norweskiej premiery „Håndbok for superhelter”– to 13 lutego 2026 press.sfstudios.no/materiały prasowe

Superbroń do walki z samotnością i mobbingiem = książka z biblioteki! Czy to się może udać? Polacy i Skandynawowie udowadniają, że tak. Niedługo pokażą to także na ekranach kin.

Podręcznik dla superbohaterów to dostępna także w polskiej wersji językowej szwedzka seria książek dla młodszych dzieci autorstwa szwedzko-polskiego duetu Eliasa i Agnieszki Våhlundów.



Główną bohaterką serii jest Lisa. Dziewczynka nie ma łatwego życia. Szkolni koledzy się na nią po prostu uwzięli. Na szczęście pewnego dnia w bibliotece znajduje skarb. Tak, oczywiście, książkę. Tajemniczy podręcznik spoza katalogu. Podręcznik dla nie byle kogo, bo dla superbohaterów…

Na ratunek światu! Pozostaje już tylko dobrać strój, chociażby czerwoną piżamkę zrobioną przez babcię i własnoręcznie przyszykowaną maskę z krawata dziadka i jako Czerwona Maska już można ruszać ratować świat… i siebie. Ot, choćby przez niełatwą z początku współpracę z dawnymi prześladowcami… Choć na liście supermocy znajdziemy i latanie, i panowanie nad piorunami, i umiejętność rozmowy ze zwierzętami, to tym, czego przede wszystkim uczy ten niesamowity podręcznik, to pewność siebie, wiara we własne możliwości. Taka lektura wzmocni każdego.

A teraz w dodatku nie będzie tylko lekturą. Powstaje film. Znana jest już data norweskiej premiery – to 13 lutego 2026, a więc tamtejsze ferie zimowe. Na razie Norwegowie mają swój wkład w produkcję – nad opartym na pierwszych czterech tomach serii filmem pracuje norweska wytwórnia Qvisten Animation (ta sama, która odpowiada też za kontrowersyjny Spermageddon, o którym więcej tutaj:

Tak że na razie do księgarni lub biblioteki, a zimą z dziećmi – do kin?

