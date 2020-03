Przerażająca, ale z humorem: taka będzie nowa norweska produkcja Netflixa

Mogłoby się wydawać, że piątek 13 to idealna data na premierę filmu, od którego włos jeży się na głowie. Najwyraźniej z podobnego założenia wyszli twórcy serialu Bloodride, czwartej już produkcji Netflixa rodem z kraju fiordów. Tym razem jednak ma się on różnić formą od tego, do czego przywykli widzowie, oglądając chociażby inny norweski hit, Ragnarok.