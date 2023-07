Norwegia „gra” Austrię w nowym filmie „Mission: Impossible”

W Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One Ethan Hunt i jego zespół wyruszają na najbardziej niebezpieczną misję w historii cyklu. Mission Impossible/materiały prasowe

Część scen do najnowszego filmu Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One z Tomem Cruise'em w roli głównej została nagrana w Norwegii. Tuż przed premierą jasne stało się jednak, że akcja rozgrywa się w… Austrii, i to właśnie norweska przyroda zabłyśnie tego lata na kinowych ekranach w roli austriackich gór.

Cruise i producenci filmu po raz kolejny wybrali spektakularne krajobrazy kraju fiordów na scenerię kolejnej części kultowej produkcji. Odwiedzili Sunnmøre i Romsdal, by nakręcić kaskaderskie ujęcia jesienią 2020 roku.

Dopiero teraz wiadomo, że Norwegia wcale nie będzie Norwegią w hollywoodzkiej produkcji. Odgrywa rolę Austrii, gdzie dzieje się akcja filmu siódmego filmu Mission: Impossible.

Podobnego zabiegu dokonano również w poprzedniej części z serii „Mission: Impossible – Fallout”. Tam słynny klif Preikestolen w Rogaland stał się fragmentem Indii.

Kaskaderskie wyczyny nad fiordem Ethan Hunt, grana przez Toma Cruise’a postać, stoczy walkę na dachu pędzącego pociągu na linii Rauma Line i zeskoczy ze skały Helsetkopen na motocyklu 1246 metrów nad fiordem Geirangerfjord. Wyczyn ten został opisany przez branżowe media jako jedna z największych scen kaskaderskich w historii kina. Cruise wykonał go bez pomocy dublerów.

W Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One Ethan Hunt i jego zespół wyruszają na najbardziej niebezpieczną misję w historii cyklu. Muszą znaleźć nową broń masowego rażenia, która zagraża istnieniu ludzkości, zanim wpadnie w niepowołane ręce. Film, którego budżet wynosi 290 mln dolarów, swoją norweską premierę będzie miał 12 lipca.

Siódma część serii nie będzie ostatnią z udziałem Norwegii. W lutym ogłoszono, że ósmy film Mission: Impossible będzie częściowo kręcony na Svalbardzie. Jaki kraj tym razem zagra Norwegia?

