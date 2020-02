Netflix może zacząć się bać? Disney+ wystartuje w Norwegii

Nie tylko animacje dla dzieci

W Norwegii proponuje na start bazę 500 filmów i 7500 seriali, a wśród nich takie tytuły jak nowa produkcja z uniwersum Gwiezdnym Wojen – The Mandalorian, jak również ekranizacje komiksów Marvela i animacje Pixara. Ponadto w przeciwieństwie do polityki Netflixa, gdzie lepsza jakość obrazu i przywileje dla użytkowników przysługują tylko subskrybentom droższych pakietów, Disney+ gwarantuje rozdzielczość 4K, jasność HDR i dźwięk w systemie Dolby Atmos oraz cztery jednoczesne transmisje.



Oprócz tego na platformie Disneya można założyć siedem różnych kont, podczas gdy Netflix ogranicza abonentów do pięciu. Wszystko to za konkurencyjne 70 koron miesięcznie lub 695 rocznie. Dla porównania pakiet konkurenta z bonusowymi opcjami kosztuje w Norwegii 139 koron za miesiąc.