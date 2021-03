Więcej ulg dla zagranicznej siły roboczej. Skorzystają pracownicy zielonego przemysłu i od infrastruktury

Program kierowany jest do firm zajmujących się produkcją lub pakowaniem ziemniaków, warzyw, owoców i jagód, i które potrzebują zagranicznej siły roboczej absolutnie niezbędnej w nadchodzących tygodniach. stock.adobe.com/licencja standardowa

Aby zapobiec poważnym konsekwencjom obowiązujących od końcówki stycznia surowych ograniczeń wjazdu do Norwegii, mającym zahamować importowane infekcje, norweski rząd postanowił rozszerzyć system wyjątków dla pracowników spoza Norwegii, tak aby obejmował on również wyspecjalizowaną siłę roboczą niezbędną do budowy, obsługi lub utrzymania infrastruktury, informują władze w komunikacie prasowym z 19 marca. Tego samego dnia rząd ogłosił także program zwolnień z restrykcji dla pracowników zagranicznych tzw. zielonego przemysłu w przypadku silnego zapotrzebowania w powiązanych z nim branżach.

Do prac budowlanych na morzu i lądzie Rozszerzenie dla ratowania infrastruktury jest dodatkiem do programu o wyjątkach dla ściśle niezbędnego personelu technicznego, który już obowiązuje. Zgodnie z rządowym komunikatem infrastrukturę definiuje się w tym kontekście jako obiekty wodne i kanalizacyjne, pasy startowe, drogi, statki i porty, samoloty, lotniska i instalacje lotnicze, infrastrukturę teleinformatyczną, taką jak łącza szerokopasmowe, telekomunikacja itp., jak również wytwarzanie i dystrybucję energii, instalacje przybrzeżne i lądowe do działań związanych z ropą naftową.

Warunkiem pozwolenia na przyjazd jest więc konieczność wykonywania pracy w Norwegii oraz brak niezbędnej siły roboczej na norweskim rynku pracy. Pracownicy, którym przyznano ulgę, nadal muszą przestrzegać surowych przepisów dotyczących kwarantanny i kontroli zakażeń. W przypadku naruszenia zasad kwarantanny lub zasad kontroli zakażeń pracownik może zostać wydalony, a pracodawca wyłączony z systemu zwolnień.

Potrzebni pracownicy np. do zbierania owoców Rząd podjął też ogłoszoną 19 marca decyzję o wdrożeniu schematu dokumentacji dla zielonego przemysłu w przypadku zapotrzebowania na zagraniczną siłę roboczą. Program kierowany jest do firm zajmujących się produkcją lub pakowaniem ziemniaków, warzyw, owoców i jagód, i które potrzebują zagranicznej siły roboczej absolutnie niezbędnej w nadchodzących tygodniach.

Wśród polskich pracowników sezonowych popularna jest praca przy hodowli truskawek. Źródło: adobe stock/ licencja standardowa

Zwolnienia z ograniczeń wjazdu można przyznać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne dla zapewnienia ciągłości kluczowych funkcji społecznych, takich jak krajowe zaopatrzenie w żywność. Firmy produkujące lub pakujące ziemniaki, warzywa, owoce lub jagody mogą zgłaszać zapotrzebowanie na zagraniczną siłę roboczą. Na pracownika należy wysłać jeden formularz.

W formularzu trzeba udowodnić, że pracodawca nie może pozyskać norweskiej siły roboczej, która mogłaby podjąć się wymienionych zadań, które muszą być wykonane teraz lub wkrótce. Programem zarządza Norweski Urząd ds. Rolnictwa (Landbruksdirektoratet), jest on obecnie wdrażany.

W wytycznych określono, że mimo opinii Norweskiego Urzędu ds. Rolnictwa, że dany pracownik kwalifikuje się do zwolnienia z ograniczeń wjazdu, to straż graniczna zadecyduje, czy ta osoba może wjechać do kraju fiordów.

Celem programu jest zapewnienie straży granicznej możliwie najlepszej podstawy do oceny zwolnień z ograniczeń wjazdu dla zagranicznych pracowników m.in. z branży rolniczej. Umożliwi on również zielonemu przemysłowi udokumentowanie zapotrzebowania na zagraniczną siłę roboczą.