Wakacje 2025: jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w Norwegii?

aktualizuj certyfikaty spawalnicze (sveisebevis), aby potwierdzić umiejętności spawania konkretną metodą. Dla mechaników: weź udział w szkoleniach dotyczących nowoczesnych technologii, na przykład w dziedzinie samochodów elektrycznych.

Jeśli pracujesz w nowym zawodzie i masz w nim co najmniej 3 lata doświadczenia, możesz podejść do egzaminu fagbrev. To państwowy egzamin, który potwierdzi Twoje umiejętności w danej branży. Niezależnie od Twojego polskiego wykształcenia, możesz zdobyć norweski dyplom fachowy np. jako cieśla, spawacz czy murarz. To najlepsza droga do awansu i lepszych zarobków, jeśli przebranżowiłeś się po przyjeździe do Norwegii.W wielu zawodach fizycznych kluczowe są dodatkowe uprawnienia, które są wymagane przez prawo norweskie. Inwestycja w nie to prosta droga do wyższych zarobków i większej stabilności.