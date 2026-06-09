Szef powiedział: „nie ma pracy, idziesz na permittering”? Tego nie odkładaj na później

Permittering w Norwegii oznacza czasowe odsunięcie od pracy, najczęściej z powodu braku zleceń, przestoju lub problemów po stronie pracodawcy. Dla wielu pracowników to moment stresu i niepewności: czy będą pieniądze, co zgłosić do NAV i jakie dokumenty trzeba mieć?

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W skrócie Permittering nie oznacza rozwiązania umowy, ale wymaga działania ze strony pracownika.

Pracownik musi zarejestrować się w NAV i przygotować odpowiednie dokumenty.

Ważne jest szybkie działanie i kompletność dokumentów, aby uniknąć opóźnień w wypłacie zasiłku.

Podobne zasady dotyczą osób, które straciły pracę lub mają zredukowany czas pracy.

MultiNOR oferuje pomoc w sprawach związanych z NAV i permitteringiem.

W takiej sytuacji najgorsze, co można zrobić, to czekać, aż „ktoś wszystko załatwi”. Przy permitteringu pracownik również musi dopilnować swojej sprawy.

Permittering to nie koniec pracy, ale wymaga działania Permittering nie oznacza automatycznie rozwiązania umowy. Pracownik nadal jest związany z pracodawcą, ale tymczasowo nie wykonuje pracy albo pracuje w mniejszym wymiarze. W praktyce oznacza to, że dochód może spaść, a po stronie pracownika pojawia się konieczność sprawdzenia prawa do świadczenia z NAV.

Aby ubiegać się o zasiłek, trzeba przygotować odpowiednie dokumenty i zarejestrować się w systemie NAV jako osoba poszukująca pracy. Samo otrzymanie informacji od pracodawcy o permitteringu nie wystarczy.

Trzy rzeczy, które warto zrobić od razu Po pierwsze: poproś pracodawcę o dokument potwierdzający permittering. Najczęściej będzie to varsel om permittering. Dokument powinien zawierać ważne informacje, między innymi datę rozpoczęcia permitteringu i powód decyzji pracodawcy.

Po drugie: nie odkładaj rejestracji w NAV. Przy zasiłku ważne jest, aby zgłosić się jako osoba poszukująca pracy i pilnować dalszych obowiązków w systemie.

Po trzecie: sprawdź, czy masz komplet dokumentów i czy spełniasz warunki dochodowe do zasiłku. Jeżeli pracowałeś również w innym kraju EOG, na przykład w Polsce, w niektórych przypadkach może być potrzebny dokument potwierdzający wcześniejsze okresy zatrudnienia i dochody.

Najczęstszy błąd: czekanie Wielu pracowników zakłada, że skoro to pracodawca wysłał ich na permittering, to pracodawca albo NAV zajmą się całą sprawą. To błąd.

Pracodawca ma swoje obowiązki, ale pracownik musi dopilnować rejestracji, wniosku i dokumentów. Brak jednego załącznika, niepełne informacje albo zbyt późne działanie mogą opóźnić wypłatę pieniędzy.

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A jeśli to nie permittering, tylko utrata pracy? Podobne zasady dotyczą osób, które straciły pracę, zakończyła im się umowa albo mają znacznie zredukowany czas pracy. Wtedy również można sprawdzić możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych z NAV.

Ważne jest jednak, aby rozróżnić sytuację: permittering, utrata pracy, zakończenie kontraktu czy redukcja godzin mogą wymagać innych dokumentów i innego podejścia do sprawy.

Nie wiesz, co wybrać? Lepiej sprawdzić Jeśli dostałeś permittering, straciłeś pracę albo nie wiesz, czy możesz ubiegać się o zasiłek, warto uporządkować sprawę od razu. Im szybciej sprawdzisz dokumenty i warunki, tym mniejsze ryzyko opóźnień.

Ankieta Permittering? Co robisz jako pierwsze? Od razu rejestruję się w NAV Biorę od szefa varsel om permittering Kompletuję dokumenty (też z PL/EOG) Czekam, aż pracodawca/NAV to ogarnie

MultiNOR pomaga osobom pracującym w Norwegii w sprawach związanych z NAV, permitteringiem i zasiłkiem dla bezrobotnych. Możesz sprawdzić, która usługa pasuje do Twojej sytuacji:

Zasiłek dla skierowanych na permittering: https://www.multinor.no/zasilek-dla-bezrobotnych/permittering

Zasiłek dla bezrobotnych po utracie pracy: https://www.multinor.no/zasilek-dla-bezrobotnych/utrata-pracy