Święto Pracy a... praca w Norwegii. Jakie zasady panują w kraju fiordów 1 maja?

1 maja również w Norwegii zalicza się do świąt państwowych, a więc w tym roku, wypadają w środę, Święto Pracy, jest oznaczone w kalendarzu na czerwono. Podczas gdy jednak dla większości osób jest to dzień ustawowo wolny, a część zaplanowała sobie na ten czas urlop, nie wszyscy pracownicy mogą się cieszyć labą.

Jak 1 maja w kraju fiordów wygląda zarówno z perspektywy zatrudnionych, jak i osób które na przykład chciałyby zrobić szybkie zakupy na grilla albo skosić trawnik? Zasady przedstawiamy w pigułce w tym artykule.

Docenieni m.in. w służbie zdrowia Ustawa o środowisku pracy wskazuje, że należy mieć co najmniej 50-procentowy dodatek do wynagrodzenia, kiedy pracuje się w święto państwowe. Jeśli w miejscu pracy obowiązuje układ zbiorowy, bonusy, do których zatrudniony ma prawo, są uregulowane właśnie w nim.

Pracownikom gmin i zakładów opieki zdrowotnej przysługuje dodatek w wysokości 133 ⅓ proc. za godzinę przepracowaną w godzinach od 00:00 do 24:00 w dni świąteczne (z wyjątkiem niedziel). Należy pamiętać, że w gminie Oslo obowiązują pewne odmienne przepisy, ponieważ posiada ona własny układ zbiorowy). Pracownicy rządowi zaś otrzymują wynagrodzenie w wysokości stawki godzinowej plus 100 proc. za godzinę przepracowaną pomiędzy 00:00 do 24:00 w święta (z wyjątkiem niedziel).

Pracownicy hoteli, restauracji i cateringu objęci umowami Federacji mają stuprocentowy dodatek za pracę w dniu 1 maja. Jeżeli pracownik miał zaplanowane wolne, a mimo to poproszono go o pracę, otrzyma dodatek w wysokości 200 proc. za zmianę.

Osoby pracujące w transporcie publicznym w stolicy 1 maja otrzymają 133-proc. dodatek. To samo dotyczy pracowników Flytoget. Maszyniści lokomotyw w Vy/NSB mają stuprocentową premię. Taksówkarze natomiast otrzymują wynagrodzenie w formie procentu od przejechanej kwoty brutto, przy czym minimalna stawka wynosi 41,8 proc.

Dodatki obowiązują też zatrudnionych w gastronomii.Źródło: zdjęcie poglądowe, fot. PxHere

1 maja supermarkety i punkty sprzedaży alkoholu państwowej sieci Vinmonopolet muszą być zamknięte. Wyjątkiem są tzw. brustad-buene, czyli małe sklepy i stacje benzynowe o powierzchni do 100 m kwadratowych. Ci, którzy pracują w takich miejscach 1 maja, mają prawo do stuprocentowego dodatku, jeśli są objęci układem zbiorowym pomiędzy Handel og Kontor og Verke.Wiele kiosków nie ma układu zbiorowego, ale pracownikom nadal przysługuje ustawowe 50 proc. oprócz normalnego wynagrodzenia.

Awaryjna zmiana może się opłacić Czy jednak szef może zmusić do pracy 1 maja? Jeśli dane stanowisko wiąże się z koniecznością pracy w święta, praktyką jest rozdzielenie tej pracy pomiędzy wszystkich pracowników. Zatrudnieni często w umowie o pracę zgadzają się na dyżur w systemie zmianowym, który uwzględnia również dni ustawowo wolne.

Główna zasada ustawy o środowisku pracy stanowi, że co drugą niedzielę i święto państwowe należy mieć wolne. Oznacza to, że jeśli przepracowało się czerwony dzień w kalendarzu, następnego dnia należy się wolne. Prawo przewiduje jednak możliwość uśredniania niedziel i świąt państwowych. Może to oznaczać, że w rotacji wliczane są wszystkie niedziele i święta.

Tego dnia nie obowiązuje ustawa o spokoju w dniu świątecznym. Można zatem używać myjek wysokociśnieniowych, kosiarek lub hałasować w inny sposób. Dotyczy to również dnia 17 maja. Warto jednak okazać szacunek sąsiadom bez względu na okoliczności. Przepisy ustawy o sąsiedztwie i kodeksu karnego mają wpływ na to, co można, a czego nie można robić w święto czy dzień powszedni.

Źródła: lovdata.no, Dagsavisen, FriFagbevegelse, VG