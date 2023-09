W Norwegii około 20 lat, w Polsce prawie całe życie. Tyle trzeba pracować, by zarobić milion euro

Szwecja (średnia pensja z 2021 roku) – 26,5 roku,

Finlandia (średnia pensja z II kwartału 2023 roku) – 21,5 roku,

Dania (średnia pensja z 2021 roku) – 14 lat,

Islandia – 15 lat.

Jak wynika ze statystyk Centralnego Biura Statystycznego (SSB), średnie wynagrodzenie brutto w Norwegii wyniosło w 2022 roku 634 700 NOK. Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec kraju fiordów zarabiał miesięcznie 52 891 NOK. Na podstawie średniego kursu z 26 września oznacza to, że na jego konto wpływało około 4619,35 euro miesięcznie. Musiałby otrzymać 217 pensji, by przekroczyć próg miliona euro. Na taki zarobek pozwoliłby sobie po 18 latach. Wynik prezentuje się podobnie do pozostałych państw nordyckich: