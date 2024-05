Rząd usuwa kontrowersyjny podatek. „Niefortunny, utrudniał zatrudnianie wykwalifikowanej kadry”

Norweski rząd ogłosił zniesienie tzw. nadzwyczajnego podatku pracodawcy. Daninę wprowadzono w 2023 roku. W pierwotnej wersji, przedsiębiorstwa płaciły dodatkową opłatę na rzecz państwa od wynagrodzeń pracowników przekraczających 750 tys. NOK w skali roku.

Kontrowersje związane z podatkiem wybuchły już w 2023 roku. Organizując budżet na 2024 rok, rządzący podwyższyli limit daniny na wynagrodzenie powyżej 850 tys. NOK. 8 maja, w rozmowie z Dagens Næringsliv premier Jonas Gahr Støre zapowiedział, że rząd wycofa opłatę 1 stycznia 2025 roku. Stawka podatku wynosiła pięć proc. od kwoty przekraczającej dochód 750 tys. NOK, a w 2024 850 tys. NOK. Nowa danina miała generować kilka miliardów koron zysku dla budżetu. Rząd wprowadził ją, by równoważyć podwyższone koszty zauważalne po kryzysie wywołanym rosyjską inwazją na Ukrainę.

Wszyscy zadowoleni ze zmian