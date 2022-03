Potrzebny będzie mediator. Przerwano negocjacje w sprawie rozliczenia płac

15 marca związek zawodowy Fellesforbundet zerwał negocjacje ze stowarzyszeniem przedsiębiorców Norsk Industri dotyczące tegorocznego rozliczenia płac. W wypracowaniu kompromisu pomoże teraz krajowy mediator.

Negocjacje dotyczące tzw. rozliczenia głównego trwały od zeszłej środy. Jak jednak informuje Fellesforbundet w komunikacie prasowym, “stronom nie udało się dojść do porozumienia”. - Nasze żądania w tegorocznym rozliczeniu płac obejmują wzmocnienie siły nabywczej oraz ustawiczną i dalszą reformę edukacji - informuje związek.

Norsk Industri w opublikowanym oświadczeniu podkreśla, że obie strony będą musiały dołożyć starań, by uniknąć eskalacji sporu.

Ustalić priorytety

Związek zawodowy chce, aby tegoroczne rozliczenie płac było porozumieniem ogólnozwiązkowym. Oznacza to, że Norsk Industri i Fellesforbundet rozpoczynają negocjacje płacowe schematem frontfagsoppgjør, czyli głównym porozumieniem w sprawach priorytetowych. Jak wyjaśnia Konfederacja Norweskich Przedsiębiorców (NHO), oznacza to, że konkurencyjne branże zasiadają do rozmów jako pierwsze, ponieważ norweska gospodarka jest uzależniona od utrzymania wzrostu płac w granicach, które zaakceptują przedstawiciele danych sektorów.



Termin mediacji upływa 31 marca.