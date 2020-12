„Pomost do pracy”: NAV i IKEA pomogą imigrantom znaleźć zatrudnienie

Według NAV kluczem do sukcesu jest unikalny model współpracy, który łączy naukę języka norweskiego z praktyką zawodową. adobe stock/ licencja standardowa

Norweski Urząd Pracy i Polityki Społecznej (NAV) podpisał umowę z siecią sklepów meblowych IKEA, aby pomóc większej liczbie obcokrajowców znaleźć zatrudnienie w kraju fiordów. Chodzi przede wszystkim o imigrantów i uchodźców pochodzących z państw spoza EOG, którzy zarówno słabo znają język norweski, jak i mają niewielkie kompetencje. To w tej grupie poziom bezrobocia w Norwegii jest szczególnie wysoki.

W imieniu NAV umowę z IKEA o krajowej współpracy podpisał 19 listopada dyrektor urzędu Hans Christian Holte. Projekt został nazwany „Pomostem do pracy” (Broen til jobb). Podobny program testowano już wcześniej w Oslo, gdzie spośród 50 osób, które go ukończyły, aż 68 proc. znalazło pracę, w tym połowa w IKEA.

Według NAV kluczem do sukcesu w Oslo był unikalny model współpracy, który łączy naukę języka norweskiego z praktyką zawodową. Za istotny element uznano edukację dorosłych w ramach działalności gmin. Umowa pomiędzy NAV i IKEA zakłada, że ​​co najmniej 50 proc. uczestników znajdzie pracę.

„Pomost do pracy” to program, który ma pomóc osobom ze środowisk uchodźczych w prowadzeniu godnego życia codziennego i zdobyciu płatnej pracy. Ma również zwiększyć możliwości i wybór dla sieci IKEA przy rekrutacji wykwalifikowanych pracowników.

– Aby stworzyć indywidualnie dopasowane i zorientowane na pracę kursy kwalifikacyjne, które mogą otworzyć uchodźcom i imigrantom drzwi do norweskiego rynku pracy, ważne są dobre relacje i współpraca między gminą, państwem i środowiskiem biznesowym. To bardzo dobra inicjatywa – oceniła „Pomost do pracy” cytowana w komunikacie NAV minister edukacji i integracji Guri Melby.