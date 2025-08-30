Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Norweskie gminy chwalą Ukraińców: dziesiątki tysięcy znalazło pracę i ukończyło szkolenia

Emil Bogumił

30 sierpnia 2025 10:59

Kopiuj link
Norweskie gminy chwalą Ukraińców: dziesiątki tysięcy znalazło pracę i ukończyło szkolenia

Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre i Wołodymyr Zełeński podczas wizyty w Kijowie (25.08.2025). Fot. Oleksandr Techynskyi/Den norske ambassaden i Kyiv (Flickr.com, CC BY-NC 4.0)

Według najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Integracji Społecznej nigdy wcześniej tylu Ukraińców, którzy przybyli do Norwegii po pełnoskalowej inwazji Rosji, nie było zatrudnionych. Obecnie w pracy jest ponad 19 tys. osób, a kilkadziesiąt tysięcy kończy lub już ukończyło programy szkoleniowe.

Dane z Centralnego Biura Statystycznego (SSB) wskazują, że w lipcu 41 proc. Ukraińców w wieku 20–66 lat, którzy przybyli po rosyjskiej inwazji, było zatrudnionych. W tym samym miesiącu roku poprzedniego poziom zatrudnienia wynosił jedynie 27 proc., co oznacza, że pracę znalazło około osiem tys. więcej osób. W ciągu roku zatrudnienie Ukraińców wzrosło o około 14 punktów procentowych i obejmuje ponad 19 tys. osób.
85 tysięcy uchodźców z Ukrainy w Norwegii. Coraz więcej osób decyduje się na powrót do ojczyzny

Sukces programu integracyjnego Norwegii

Jak informuje rząd, to efekt wzmocnienia programu integracyjnego, który od początku 2024 roku nakłada obowiązek co najmniej 15 godzin zajęć zorientowanych na pracę po trzecim miesiącu uczestnictwa. Ponadto, w 2025 roku rząd zwiększył finansowanie aktywnych działań integracyjnych o dodatkowe 770 mln NOK w porównaniu z rokiem poprzednim. Zwiększone środki mają na celu przyspieszenie procesu integracji poprzez intensyfikację kursów języka norweskiego i wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.

Od początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku, w Norwegii osiedliło się prawie 85 tys. uchodźców z Ukrainy. Tylko w 2024 roku 29 200 osób zostało przyjętych przez norweskie gminy, co stanowi najwyższą roczną liczbę relokacji od wielu lat. System przyjęcia obejmuje m.in. dostęp do edukacji, służby zdrowia, rynku pracy oraz kursów językowych.

Gminy otrzymują środki z budżetu państwa na organizację wsparcia, a rząd planuje dalsze działania wspomagające proces integracji uchodźców. Celem jest zapewnienie jak najszybszej samodzielności osobom objętym tymczasową ochroną.

Tysiące Ukraińców szkoli się w Norwegii

Norweskie gminy zorganizowały programy wprowadzające dla rekordowej liczby osób – ponad 26 tys. uchodźców zakończyło udział, a około 12 tys. nadal w nich uczestniczy. Około połowa uczestników programu przechodzi od razu do pracy lub kontynuacji edukacji po jego ukończeniu.

Minister Tonje Brenna podkreśliła również wkład pracodawców, którzy mimo ograniczonych umiejętności językowych nowych pracowników, zdecydowali się ich zatrudnić, co sprzyja ich samodzielności i korzyściom dla społeczeństwa.
