Norweskie gminy chwalą Ukraińców: dziesiątki tysięcy znalazło pracę i ukończyło szkolenia
30 sierpnia 2025 10:59
Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre i Wołodymyr Zełeński podczas wizyty w Kijowie (25.08.2025). Fot. Oleksandr Techynskyi/Den norske ambassaden i Kyiv (Flickr.com, CC BY-NC 4.0)
Sukces programu integracyjnego Norwegii
Od początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku, w Norwegii osiedliło się prawie 85 tys. uchodźców z Ukrainy. Tylko w 2024 roku 29 200 osób zostało przyjętych przez norweskie gminy, co stanowi najwyższą roczną liczbę relokacji od wielu lat. System przyjęcia obejmuje m.in. dostęp do edukacji, służby zdrowia, rynku pracy oraz kursów językowych.
Gminy otrzymują środki z budżetu państwa na organizację wsparcia, a rząd planuje dalsze działania wspomagające proces integracji uchodźców. Celem jest zapewnienie jak najszybszej samodzielności osobom objętym tymczasową ochroną.
Tysiące Ukraińców szkoli się w Norwegii
Minister Tonje Brenna podkreśliła również wkład pracodawców, którzy mimo ograniczonych umiejętności językowych nowych pracowników, zdecydowali się ich zatrudnić, co sprzyja ich samodzielności i korzyściom dla społeczeństwa.
