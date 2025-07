Nawet 20 tysięcy złotych bez znajomości języka. Norwegia nadal kusi Polaków

Polacy coraz chętniej wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy sezonowej, a jednym z najczęściej wybieranych kierunków pozostaje Norwegia. Choć kraj fiordów nie dysponuje największą liczbą ofert, mieszkający nad Wisłą decydują się na ten kierunek m.in. przez wzgląd na zarobki i pomoc w organizacji formalności.

Z danych opublikowanych przez Dziennik Gazetę Prawną, cytowanych przez portal money.pl, wynika, że osoby bez znajomości języka mogą zarobić tam nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Najczęściej chodzi o zatrudnienie przy zbiorach owoców i warzyw, w branży budowlanej lub przetwórstwie spożywczym. Norwegia przyciąga nie tylko wysokimi stawkami, ale również stosunkowo prostymi wymaganiami dotyczącymi rekrutacji. Oferty kierowane są głównie do osób gotowych do pracy fizycznej.



Mimo że Norwegia nie oferuje największej liczby ogłoszeń o pracę sezonową, to właśnie ten kraj generuje największe zainteresowanie ze strony kandydatów. Według danych portalu OLX Praca, opublikowanych przez pulshr.pl, w czerwcu liczba ogłoszeń o pracy sezonowej wzrosła o 17 proc. względem maja.



Najwięcej ofert pochodzi z Niemiec – aż 26 proc. wszystkich opublikowanych ogłoszeń. Norwegia plasuje się na dalszej pozycji pod względem liczby ofert, odpowiadając za około 6 proc. rynku. Mimo to liczba odpowiedzi na jedno ogłoszenie dotyczące pracy w Norwegii należy do najwyższych.