Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Praca i pieniądze

Coraz więcej imigrantów w Norwegii pracuje. Zmiany widoczne głównie wśród młodych

Emil Bogumił

22 września 2025 10:56

Kopiuj link
Coraz więcej imigrantów w Norwegii pracuje. Zmiany widoczne głównie wśród młodych

Młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do Norwegii lub urodzili się tutaj w imigranckiej rodzinie, coraz częściej decydują się na podjęcie legalnej pracy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Rośnie zatrudnienie wśród młodych dorosłych z imigranckim pochodzeniem w Norwegii. Największy wzrost dotyczy osób w wieku 25–39 lat. Na zmianę wpływają struktura wieku, wyższe wykształcenie i wzrost miejsc pracy w wybranych branżach.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy w Norwegii

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

TRANSPORT AUT TRAKTORY PROMOCJA 4000 Kr Oslo Polska

Ogłoszenia MojaNorwegia

Na koniec 2024 roku odsetek pracujących wyniósł 85 proc. wśród osób bez imigranckiej przeszłości, 79 proc. u urodzonych w Norwegii z rodzicami-imigrantami i 66 proc. u imigrantów. Po wyłączeniu z grupy ukraińskich uchodźców, imigranci osiągnęli wskazanie 69 proc.

W latach 2015–2024 wzrost wyniósł odpowiednio 2,4, 6,0 oraz 8,3 punktu proc., a różnice między pierwszymi dwiema grupami zmalały do nieco ponad 6,0 punktów proc. Najsilniejsze przyrosty miejsc pracy odnotowano w ochronie zdrowia i opiece społecznej, a także w handlu, transporcie, usługach dla biznesu i przemyśle, gdzie rola imigrantów i osób z rodzin imigranckich była szczególnie widoczna.
Zgon podczas pracy w Norwegii. Wypadek nie jest najpopularniejszy

Rośnie aktywność zawodowa kobiet

Wśród urodzonych w Norwegii z rodzicami-imigrantami szybciej rosła aktywność zawodowa kobiet, co Centralne Biuro Statystyczne (SSB) wiąże z dużym wzrostem wyższego wykształcenia w tej grupie. W 2024 roku wśród imigrantów utrzymywała się różnica między płciami na poziomie 12 punktów proc., niezależnie od czasu pobytu czy pochodzenia krajowego.

Regionalnie najsilniejsze wzrosty odnotowano wśród imigrantów z Afryki oraz urodzonych w Norwegii z tłem latynoamerykańskim i azjatyckim. Wskaźnik dla Europy poza UE/EFTA/Wielką Brytanią obniżył napływ uchodźców z Ukrainy, lecz po ich wyłączeniu wyniósł 77 proc.
Aktywność zawodowa wśród osób (od lewej): urodzonych w Norwegii, urodzonych w Norwegii o pochodzeniu imigranckim, imigrantów.

Aktywność zawodowa wśród osób (od lewej): urodzonych w Norwegii, urodzonych w Norwegii o pochodzeniu imigranckim, imigrantów.Il. SSB/dane dotyczą osób w grupie wiekowej 25-39.

Dane potwierdzają wyraźną poprawę zatrudnienia w latach 2015–2024 wśród młodych dorosłych z imigranckim tłem. Jednocześnie maleją różnice względem osób bez takiego pochodzenia i zróżnicowanie wyników według płci oraz regionu pochodzenia.
0
0
0
0
1
Szukasz pracy w Norwegii?
Przetłumaczymy i skorygujemy Twoje CV
reklama

Moja Norwegia poleca

Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Troll Rental 2 Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.