Coraz więcej imigrantów w Norwegii pracuje. Zmiany widoczne głównie wśród młodych

Młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do Norwegii lub urodzili się tutaj w imigranckiej rodzinie, coraz częściej decydują się na podjęcie legalnej pracy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Rośnie zatrudnienie wśród młodych dorosłych z imigranckim pochodzeniem w Norwegii. Największy wzrost dotyczy osób w wieku 25–39 lat. Na zmianę wpływają struktura wieku, wyższe wykształcenie i wzrost miejsc pracy w wybranych branżach.

Na koniec 2024 roku odsetek pracujących wyniósł 85 proc. wśród osób bez imigranckiej przeszłości, 79 proc. u urodzonych w Norwegii z rodzicami-imigrantami i 66 proc. u imigrantów. Po wyłączeniu z grupy ukraińskich uchodźców, imigranci osiągnęli wskazanie 69 proc.



W latach 2015–2024 wzrost wyniósł odpowiednio 2,4, 6,0 oraz 8,3 punktu proc., a różnice między pierwszymi dwiema grupami zmalały do nieco ponad 6,0 punktów proc. Najsilniejsze przyrosty miejsc pracy odnotowano w ochronie zdrowia i opiece społecznej, a także w handlu, transporcie, usługach dla biznesu i przemyśle, gdzie rola imigrantów i osób z rodzin imigranckich była szczególnie widoczna.

Rośnie aktywność zawodowa kobiet Wśród urodzonych w Norwegii z rodzicami-imigrantami szybciej rosła aktywność zawodowa kobiet, co Centralne Biuro Statystyczne (SSB) wiąże z dużym wzrostem wyższego wykształcenia w tej grupie. W 2024 roku wśród imigrantów utrzymywała się różnica między płciami na poziomie 12 punktów proc., niezależnie od czasu pobytu czy pochodzenia krajowego.



Regionalnie najsilniejsze wzrosty odnotowano wśród imigrantów z Afryki oraz urodzonych w Norwegii z tłem latynoamerykańskim i azjatyckim. Wskaźnik dla Europy poza UE/EFTA/Wielką Brytanią obniżył napływ uchodźców z Ukrainy, lecz po ich wyłączeniu wyniósł 77 proc.

Aktywność zawodowa wśród osób (od lewej): urodzonych w Norwegii, urodzonych w Norwegii o pochodzeniu imigranckim, imigrantów.Il. SSB/dane dotyczą osób w grupie wiekowej 25-39.

Dane potwierdzają wyraźną poprawę zatrudnienia w latach 2015–2024 wśród młodych dorosłych z imigranckim tłem. Jednocześnie maleją różnice względem osób bez takiego pochodzenia i zróżnicowanie wyników według płci oraz regionu pochodzenia.