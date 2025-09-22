Coraz więcej imigrantów w Norwegii pracuje. Zmiany widoczne głównie wśród młodych
22 września 2025 10:56
Młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do Norwegii lub urodzili się tutaj w imigranckiej rodzinie, coraz częściej decydują się na podjęcie legalnej pracy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
W latach 2015–2024 wzrost wyniósł odpowiednio 2,4, 6,0 oraz 8,3 punktu proc., a różnice między pierwszymi dwiema grupami zmalały do nieco ponad 6,0 punktów proc. Najsilniejsze przyrosty miejsc pracy odnotowano w ochronie zdrowia i opiece społecznej, a także w handlu, transporcie, usługach dla biznesu i przemyśle, gdzie rola imigrantów i osób z rodzin imigranckich była szczególnie widoczna.
Rośnie aktywność zawodowa kobiet
Regionalnie najsilniejsze wzrosty odnotowano wśród imigrantów z Afryki oraz urodzonych w Norwegii z tłem latynoamerykańskim i azjatyckim. Wskaźnik dla Europy poza UE/EFTA/Wielką Brytanią obniżył napływ uchodźców z Ukrainy, lecz po ich wyłączeniu wyniósł 77 proc.
Aktywność zawodowa wśród osób (od lewej): urodzonych w Norwegii, urodzonych w Norwegii o pochodzeniu imigranckim, imigrantów.Il. SSB/dane dotyczą osób w grupie wiekowej 25-39.
