Bankomaty w Oslo celem dilerów i złodziei. Policja chce je usunąć

Szczególnie w centrum Oslo i dzielnicy Grønland dochodzi do m.in. kradzieży przy bankomatach. stock.adobe.com/licencja standardowa

W ostatnich latach liczba bankomatów w Norwegii została zmniejszona i tylko około 3 proc. całego handlu w kraju fiordów odbywa się z użyciem gotówki. Tymczasem policja uważa, że obrót wspierają w dużej mierze… dilerzy i ich klienci, a przy bankomatach dochodzi do licznych incydentów. Funkcjonariusze z Oslo chcą usunąć je z newralgicznych punktów miasta.

Cyfryzacja postępuje, zaś prym wiodą płatności mobilne, a mimo to większość w Stortingu zdecydowała się na wzmocnienie prawa do płacenia gotówką za towary i usługi w Norwegii. – Ludzie muszą mieć pewność, że mogą zapłacić inaczej niż kartą, idąc do sklepu, restauracji czy fryzjera – powiedziała na początku tego roku Minister Sprawiedliwości i Stanu Nadzwyczajnego Emilie Enger Mehl.