Wybory samorządowe 2024. Czy Polacy przebywający w Norwegii mogą zagłosować?

Premier Donald Tusk podał datę wyborów samorządowych. I tura głosowania odbędzie się 7 kwietnia 2024 roku. Kto może oddać głos? Czy mają do tego prawo Polacy przebywający w Norwegii?

Datę wyborów samorządowych poznaliśmy 15 stycznia. Jak poinformował Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, Polacy udadzą się do urn wyborczych 7 i 21 kwietnia. Drugi termin zarezerwowany jest dla gmin, w których kandydat na wójta, burmistrza lub prezydenta nie zdobędzie w pierwszej turze ponad 50 proc. głosów. Wówczas odbędzie się drugie głosowanie, w którym wezmą udział kandydaci i kandydatki, którzy uzyskali dwa najlepsze wyniki 7 kwietnia.



– W ten sposób rozpoczynamy kalendarz wyborczy dotyczący samorządów. Jestem w stałym kontakcie z władzami samorządowymi, po uzyskaniu pozytywnej opinii z Państwowej Komisji Wyborczej - to właściwie formalność, będziemy mogli przystąpić do tych ważnych wyborów. Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności – mówił w poniedziałek premier.