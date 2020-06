Wybory prezydenckie 2020: Polacy zmierzają po rekord frekwencji [AKTUALIZOWANY]

KONFERENCJA PKW O GODZINIE 13:30

– Wybory to święto demokracji. PKW ma dobre, a nawet bardzo dobre wiadomości, jeśli chodzi o frekwencję. Do godziny 12, biorąc pod uwagę ponad 25 tys. komisji obwodowych, osiągnęliśmy frekwencję na poziomie 24,08 proc. – stwierdził przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.



W rankingu województw najlepiej wypadły mazowieckie, małopolskie i podlaskie. Wśród miast, najwięcej głosów oddali mieszkańcy Warszawy, gdzie do urn wyborczych poszło 29 proc. uprawnionych do głosowania.