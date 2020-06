Wybory prezydenckie 2020: głosowanie za granicą

Informacja o numerach obwodów głosowania utworzonych za granicą, sposobie głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do 9 czerwca. Szczegóły dotyczące udziału w głosowaniu, siedzib obwodowych komisji wyborczych, zgłaszania się do spisu wyborców etc. mają się sukcesywnie pojawiać stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz portalach polskich placówek zagranicznych.