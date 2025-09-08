Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Wybory parlamentarne 2025 w Norwegii: Jonas Gahr Støre po raz drugi!

Emil Bogumił

08 września 2025 21:05

Kopiuj link
Wybory parlamentarne 2025 w Norwegii: Jonas Gahr Støre po raz drugi!

Obecny rząd Jonasa Gahr Støre (zdjęcie z lutego 2025 roku). Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne

Wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Norwegii wskazują na przewagę centrolewicowej koalicji. Według danych opublikowanych o 21:00 rządząca strona czerwono-zielona uzyskuje przewagę mandatową nad prawicą. Na przestrzeni ostatnich czterech lat doszło jednak do dużych przetasowań w składzie Stortingu.

Wstępne dane wskazują, że centrolewicowa koalicja zdobywa 87 mandatów, podczas gdy obóz konserwatywny uzyskuje 82 mandaty. Na tej podstawie media przewidują kontynuację rządu kierowanego przez Jonasa Gahra Støre, który od 2021 roku pełni urząd premiera. Obecny rząd działa samodzielnie od czasu wyjścia Partii Centru, z koalicji. W efekcie dalsze cztery lata mogą okazać się wymagające na forum parlamentarnej debaty.
Kolejne zwycięstwo to olbrzymi sukces obecnego premiera oraz wspierającego go ministra finansów Jensa Stoltenberga.

Kolejne zwycięstwo to olbrzymi sukces obecnego premiera oraz wspierającego go ministra finansów Jensa Stoltenberga.Fot. Flickr.com/ statsministerenskontor/ Fot. Simen Gald / https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Czy cała centrolewica wejdzie w skład rządu?

Potencjalna koalicja rządząca opierać się będzie na Partii Pracy wraz z innymi ugrupowaniami centrum oraz lewicowymi, czyli Socjalistyczną Lewicą, Centrum, Partią Zielonych oraz Partią Czerwoną, które wspólnie zdobyły większość mandatów. W praktyce oznacza to, że rząd Jonasa Gahra Støre będzie potrzebował wsparcia nie tylko przy formowaniu gabinetu, ale także przy pracach nad budżetem, jak i nowelizacji prawa.

Po stronie opozycji znajdą się przede wszystkim Partia Postępu, konserwatyści, chadecy i liberałowie.

Wyniki opublikowane 08.09.2025 o 21:00:

Partia Pracy (Ap) – 28,0 proc. (53 mandaty)

Partia Postępu (Frp) – 24,7 proc. (49 mandatów)

Partia Konserwatywna (H) – 14,4 proc. (24 mandaty)

Partia Centrum (Sp) – 5,7 proc. (9 mandatów)

Partia Socjalistyczna Lewica (SV) – 5,5 proc. (9 mandatów)

Partia Czerwona (Rødt) – 5,4 proc. (9 mandatów)

Partia Zielonych (MDG) – 4,6 proc. (7 mandatów)

Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) – 4,1 proc. (7 mandatów)

Partia Liberalna (V) – 3,4 proc. (2 mandaty)

Ostateczny wynik wyborów poznamy 8 września późnym wieczorem. Wstępne wyniki, opublikowane po 21:10, wskazują na wzrost centrolewicowej koalicji z 87 (prognozowanych o 21:00) do 89 mandatów.
❤️ 0
😂 0
😢 1
😠 0
😮 0

