Wybory parlamentarne 2025 w Norwegii: Jonas Gahr Støre po raz drugi!
08 września 2025 21:05
Obecny rząd Jonasa Gahr Støre (zdjęcie z lutego 2025 roku). Fot. Torbjørn Kjosvold, Norweskie Siły Zbrojne
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Kolejne zwycięstwo to olbrzymi sukces obecnego premiera oraz wspierającego go ministra finansów Jensa Stoltenberga.Fot. Flickr.com/ statsministerenskontor/ Fot. Simen Gald / https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Czy cała centrolewica wejdzie w skład rządu?
Po stronie opozycji znajdą się przede wszystkim Partia Postępu, konserwatyści, chadecy i liberałowie.
Wyniki opublikowane 08.09.2025 o 21:00:
Partia Pracy (Ap) – 28,0 proc. (53 mandaty)
Partia Postępu (Frp) – 24,7 proc. (49 mandatów)
Partia Konserwatywna (H) – 14,4 proc. (24 mandaty)
Partia Centrum (Sp) – 5,7 proc. (9 mandatów)
Partia Socjalistyczna Lewica (SV) – 5,5 proc. (9 mandatów)
Partia Czerwona (Rødt) – 5,4 proc. (9 mandatów)
Partia Zielonych (MDG) – 4,6 proc. (7 mandatów)
Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) – 4,1 proc. (7 mandatów)
Partia Liberalna (V) – 3,4 proc. (2 mandaty)
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz