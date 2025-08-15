Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Wybory 2025: wyniki we wrześniu, a Norwegowie mogą głosować już teraz

Emil Bogumił

15 sierpnia 2025 10:22

Kopiuj link
Wybory 2025: wyniki we wrześniu, a Norwegowie mogą głosować już teraz

Rosnąca popularność przedterminowego głosowania potwierdza trend z ostatnich lat. Fot. Urząd ds. Wyborów

Ponad 139,2 tys. osób oddało już głos w przedterminowym głosowaniu przed wyborami parlamentarnymi w Norwegii, co stanowi wzrost o 32,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku.

