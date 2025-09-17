Vedum do wymiany? Partia Centrum z największą klęską w historii norweskich ludowców

Lider Partii Centrum nie cieszy się już popularnością wśród norweskich ludowców. Fot. Ragne B. Lysaker, Senterpartiet (Flickr.com, CC BY-ND 2.0)

Wewnętrzna krytyka w Partii Centrum (Senterpartiet) wobec lidera Trygve Slagsvold Veduma nasila się po słabym wyniku wyborczym. Według ankiety przeprowadzonej przez NorgesBarometeret na zlecenie VG, ponad połowa przedstawicieli partii w radach gminnych uważa, że Vedum powinien ustąpić ze stanowiska przewodniczącego. Jako potencjalną następczynię wskazano Emilie Enger Mehl. Partia uzyskała najgorszy rezultat w historii, zdobywając zaledwie osiem mandatów w Stortingu.

Ankietę NorgesBarometeret wysłano do 8167 przedstawicieli rad gminnych w Norwegii. Odpowiedziało na nią 1688 osób, w tym 226 z Partii Centrum. 54 proc. respondentów z ugrupowania opowiedziało się za ustąpieniem Veduma. 28 proc. było przeciwnego zdania, a 17 proc. nie miało opinii (głosów odpowiadającym jednemu proc. nie wzięto pod uwagę). Badanie podkreśla wewnętrzne niezadowolenie w partii po ostatnich wyborach.

Rekordowo niska reprezentacja w Stortingu Partia Centrum nigdy wcześniej nie miała tak małej reprezentacji w parlamencie od czasu założenia w 1920 roku jako Bondepartiet. Ugrupowanie zdobyło osiem mandatów w Stortingu. Vedum przyznał w wywiadzie dla NRK, że wynik był zbyt niski. Zapowiedział gruntowną ewaluację w partii. Uważa, że wyjście z rządu w lutym było słuszną decyzją popartą różnicą w kluczowych zasadach, którymi kieruje się Centrum i Partia Pracy.

Trygve Slagsvold Vedum był ministrem finansów i jednym z liderów koalicji. Zrezygnował ze współpracy z Partią Pracy po konflikcie dot. wdrożenia regulacji energetycznych UE.Fot. materiały prasowe Partii Pracy, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

Wyborcza porażka norweskich ludowców W porównaniu z wyborami w 2021 roku, gdy ugrupowanie uzyskało 28 mandatów w Stortingu, w 2025 roku partia straciła 20 mandatów. Politycy Partii Centrum proponują, by Emilie Enger Mehl, która nie uzyskała reelekcji, została nową przewodniczącą. To była minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa wewnętrznego. Pełni funkcję rzeczniczki finansowej partii. Jako następczynię Veduma wskazali ją m.in. politycy lokalni biorący udział w NorgesBarometeret.

Vedum podkreślił swoją motywację do kontynuowania roli lidera mimo trudności. Stwierdził, że praca w partii to wysiłek zespołowy, zarówno w sukcesach, jak i porażkach. Nie określił, czy będzie przewodniczącym do następnych wyborów w 2029 roku. Odrzucił medialne sugestie, że partia została wyrzucona z rządu przez premiera Jonasa Gahr Støre.



Partia planuje teraz ocenę swojej strategii, by wzmocnić pozycję przed przyszłymi wyzwaniami. Jak informują norweskie media, powoła specjalną komisję, która wskaże przyczyny porażki.