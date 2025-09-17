Vedum do wymiany? Partia Centrum z największą klęską w historii norweskich ludowców
17 września 2025 12:01
Lider Partii Centrum nie cieszy się już popularnością wśród norweskich ludowców. Fot. Ragne B. Lysaker, Senterpartiet (Flickr.com, CC BY-ND 2.0)
Rekordowo niska reprezentacja w Stortingu
Trygve Slagsvold Vedum był ministrem finansów i jednym z liderów koalicji. Zrezygnował ze współpracy z Partią Pracy po konflikcie dot. wdrożenia regulacji energetycznych UE.Fot. materiały prasowe Partii Pracy, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)
Wyborcza porażka norweskich ludowców
Partia planuje teraz ocenę swojej strategii, by wzmocnić pozycję przed przyszłymi wyzwaniami. Jak informują norweskie media, powoła specjalną komisję, która wskaże przyczyny porażki.
