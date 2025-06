Podwyżka wynagrodzeń norweskich polityków. Tak wyglądają na tle kraju i polskich odpowiedników

Norwescy posłowie mogą spodziewać się podwyżki wynagrodzenia w tym roku. Niezależna komisja ds. wynagrodzeń polityków zaproponowała wzrost o ponad 40 tys. NOK, czyli około 3,4 tys. NOK miesięcznie. Zmiana najprawdopodobniej zostanie zatwierdzona przez Storting jeszcze przed wakacjami.

Nowa roczna pensja członków parlamentu wyniesie 1 214 977 koron, co oznacza wzrost z poziomu 1 171 000 koron obowiązującego w ubiegłym roku. Podwyżka obejmie także członków rządu. Ministrowie będą zarabiać 1 734 020 koron rocznie, natomiast premier Jonas Gahr Støre – 2 134 434 koron w 2025 roku. Podwyżka odpowiada 4,4 proc. i jest zgodna z ogólnym trendem wzrostu wynagrodzeń dla innych grup zawodowych w Norwegii. Nowe stawki obowiązują od 1 maja bieżącego roku.

Nie wszyscy politycy kibicują zmianom

Partia Rødt (Czerwoni) wyraziła sprzeciw wobec aktualnego systemu ustalania pensji dla polityków. Liderka ugrupowania, Marie Sneve Martinussen, skrytykowała poziom wynagrodzeń parlamentarzystów, uznając go za oderwany od realiów przeciętnych obywateli. – To niezdrowe dla demokracji, by tworzyć klasę polityczną z zarobkami powyżej miliona koron. Przedstawiciele narodu nie powinni oddalać się od ludzi, którzy ich wybrali – powiedziała w rozmowie z NRK.



Partia postuluje likwidację komisji ds. wynagrodzeń. Wysokość uposażenia posłów miałaby, według polityków ugrupowania, zostać uzależniona od przeciętnych zarobków obywateli.