Norweskie media po wyborach do PE: „Prawicowa fala przelewa się przez Europę”

Norweskie media wysnuły już wnioski z zakończonych w niedzielę (9.06) wyborów europejskich. W wielu krajach klęskę poniosły ugrupowania rządzące. Część redakcji zwraca uwagę, że przez Europę „przelewa się prawicowa fala”.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, w szerokim ujęciu, zakończyły się zwycięstwem obecnej koalicji rządzącej instytucją. Europejska Partia Ludowa (185 miejsc), Sojusz Socjalistów i Demokratów (137 miejsc) i Renew Europe (79 miejsc) mogą liczyć na 401 deputowanych, wynika z pierwszych wyliczeń. To zdecydowana większość spośród 720 miejsc. Koalicja musi jednak liczyć się z utratą 15-20 parlamentarzystów w porównaniu z obecną kadencją. O podobną liczbę głosów zredukowane zostanie poparcie europejskich zielonych. Na powiększenie liczby miejsc w Parlamencie Europejskim mogą liczyć m.in. ugrupowania Tożsamość i Demokracja (m.in. francuskie Zjednoczenie Narodowe i Alternatywa dla Niemiec) oraz Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Przyrost głosów nie będzie jednak na tyle duży, by ugrupowania mogły realnie wpłynąć na wybór m.in. Komisji Europejskiej.

Norweska prasa w szoku

– Zgodnie z przewidywaniami, prawicowa fala przelała się przez Europę. Na przegranej pozycji są przede wszystkim partie zielonych – czytamy w komentarzu Nettavisen. – Przegranymi tych wyborów są lewica i partie proekologiczne – dodaje NRK. – W Polsce wybory wygrała partia urzędującego premiera Donalda Tuska. W Europie to wyjątek – zwraca uwagę redakcja NRK.



Norweskie media najwięcej uwagi poświęcają Francji, Belgii i Niemcom. Wybory w pierwszym z państw zakończyły się zwycięstwem Zjednoczenia Narodowego. Partia uważana jest za skrajnie prawicową. Koalicja prezydenta Macrona zyskała zaledwie 14,5 proc. głosów. Głowa państwa postanowiła zarządzić przedterminowe wybory parlamentarne. Po wyborczej klęsce do dymisji podał się z kolei belgijski premier Alexander De Croo.



O szokującej porażce Macrona we Francji i Scholza w Niemczech pisze z kolei Dagbladet. Norweskie media zaznaczają, że choć Olaf Scholz pełni funkcję kanclerza RFN, to jego partia nie wykorzystała siły ugrupowania rządzącego. W wyborach do PE zajęła dopiero trzecie miejsce. Zwyciężyło chadeckie CDU przed skrajnie prawicową Alternatywą dla Niemiec.