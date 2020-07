„Nie miałem jak zagłosować, mój pakiet dopiero dotarł”: masowe protesty wyborcze przedstawicieli Polonii

Przezroczyste koperty i zaginione pakiety

– Mieszkamy w Washington State. Nasze, męża i mój, pakiety wyborcze dotarły do nas w piątek wieczorem 10 lipca, i mimo natychmiastowego wypełnienia ich i dowiezienia do punktu Federal Express było za późno na wysłanie tak aby doszedł do soboty, 11 lipca. Wysłałam mimo wszystko, dojdzie w poniedziałek, 13 lipca. Moje konstytucyjne prawo do udziału w polskich wyborach prezydenckich 2020 zostało pogwałcone – napisała Pani Izabela na grupie Protesty Wyborcze - Polonia Ma Prawo Głosu. Jej użytkownicy informują również o prześwitujących kopertach oraz pakietach, które poczta dostarczyła 13 i 14 lipca.