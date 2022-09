Minister rolnictwa rozwiewa nadzieje producentów warzyw: większego wsparcia na prąd w branży nie będzie

Wsparcie w zakresie energii elektrycznej dla rolnictwa wynosi 20 tys. kilowatogodzin (kWh) miesięcznie. stock.adobe.com/licencja standardowa

W ostatnich dniach norweskie media nagłośniły obawy hodowców warzyw, którzy w związku z niebotycznymi cenami prądu mogą mieć problemy z przechowywaniem produktów w chłodniach, co z kolei doprowadzi do ich deficytu w sklepach zimą i wiosną. Minister rolnictwa Sandra Borch ucina jednak temat: pułap dopłat do energii elektrycznej nie zostanie podniesiony.

Wsparcie w zakresie energii elektrycznej dla rolnictwa wynosi 20 tys. kilowatogodzin (kWh) miesięcznie. Dla producentów warzyw to jednak za mało. Hodowcy, którzy muszą magazynować plony w odpowiednich warunkach, mogą stracić duże sumy. Mimo zrozumienia problemu Borch nie pozostawia rolnikom złudzeń.

„Nie planuje się dostosowania systemu wsparcia energii elektrycznej dla producentów rolnych i szklarniowych”, pisze Borch w komentarzu dla portalu Nationen. „Rząd zdecydował się na priorytetowe potraktowanie kosztów produkcji (...). Wydatki na energię elektryczną i operacje magazynowe nie wchodzą zatem w zakres programu dopłat do energii elektrycznej”, tłumaczy minister rolnictwa.