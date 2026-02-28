"Integracja nie działa". Partia Konserwatywna chce zmian. Przepisy uderzyłyby również w Polaków

Celem ma być skuteczność, a nie surowość, twierdzą konserwatyści. Fot. flickr.com/ Høyre/ Hans Kristian Thorbjørnsen/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Ine Eriksen Søreide zmienia kurs w sprawie imigracji i integracji. Nowa liderka Partii Konserwatywnej zapowiada zaostrzenie zasad i nowe wymagania wobec przyjezdnych.

Podczas pierwszego wystąpienia jako szefowa partii Søreide przyznała, że dotychczasowa polityka nie przyniosła oczekiwanych efektów. Oświadczyła, że dziś patrzy na kwestie inaczej niż 10 i 20 lat temu. Wraz z nowymi wiceprzewodniczącymi przedstawiła kierunek zmian. Partia Konserwatywna chce utrudnić łączenie rodzin oraz zaostrzyć wymogi wobec uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Pięć punktów nowej polityki Kierownictwo partii zaprezentowało pięć propozycji. Jedna z nich zakłada zaostrzenie zasad łączenia rodzin. Partia Konserwatywna chce co do zasady odmawiać łączenia rodzin nieletnim osobom ubiegającym się o azyl bez opieki. Zapowiadają również podniesienie wymogu dochodowego dla osób sprowadzających bliskich do Norwegii.



Kolejne propozycje dotyczą miejsca osiedlania uchodźców. Partia chce, by nie trafiali do gmin o wysokim odsetku imigrantów. Zapowiada wprowadzenie tzw. kontraktu obywatelskiego z jasno określonymi obowiązkami. Świadczenia miałyby być wypłacane wyłącznie w pierwszej gminie osiedlenia przez pierwsze dziesięć lat pobytu.



Søreide podkreśla, że wielu imigrantów nie pracuje ani nie uczy się. Wskazuje także na niewystarczającą znajomość języka. Jej zdaniem integracja musi funkcjonować lepiej.

Wprowadzenie obowiązku nauki języka norweskiego oraz aktywnego udziału w rynku pracy lub systemie edukacji jako warunku skutecznej integracji.

Spór z rządem i kwestia Minister pracy i integracji Kjersti Stenseng z Partii Pracy oceniła propozycje jako działania już realizowane przez rząd. Wskazała na prace nad nowym świadczeniem integracyjnym z obowiązkiem aktywności. Przypomniała o zmianach w wymogu dochodowym oraz o deklaracji integracyjnej. Dodała, że rząd jest w trakcie wdrażania tych rozwiązań.



Partia Konserwatywna akcentuje potrzebę wprowadzenia sankcji za łamanie zasad kontraktu obywatelskiego. Søreide mówi o jasnych oczekiwaniach wobec osób przyjeżdżających do Norwegii. Wiceprzewodniczący Ola Svenneby zwraca uwagę na ryzyko powstawania równoległych społeczeństw. Partia chce ograniczyć przeprowadzki poprzez powiązanie części świadczeń z miejscem zamieszkania.



Henrik Asheim podkreśla znaczenie akceptacji norweskich liberalnych wartości. Wskazuje na obowiązek przestrzegania prawa, w tym wolności wyboru małżonka. Zaznacza, że nie trzeba podzielać tych wartości, ale należy je respektować. Søreide odrzuca zarzuty, że zaostrza kurs, i podkreśla, że celem nie jest surowość, lecz skuteczność działań.