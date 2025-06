Hudd podbije serca mieszkańców Norwegii? "Media społecznościowe zagrażają demokracji"

Coraz więcej polityków bije na alarm w związku z zagrożeniami, jakie dla demokracji stanowią media społecznościowe. Równocześnie rośnie liczba Norwegów, którzy wybierają lokalne, norweskie alternatywy. Twórcy aplikacji Hudd apelują o jasne stanowisko polityczne przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w 2025 roku.

– „To jak mieć Goebbelsa w kieszeni” – powiedziała w wywiadzie dla Dagbladet wiceszefowa norweskich Zielonych, Ingrid Liland. Tymi słowami opisała, jak skrajna prawica z pomocą algorytmów i ogromnych nakładów finansowych zalewa sieć dezinformacją, nienawiścią i propagandą.



Sytuację ma pogarszać podejście korporacji Meta (zwłaszcza Facebooka), które w ostatnich miesiącach znacznie ograniczyło działania moderujące, jednocześnie odmawiając ujawnienia danych o skali usuwanej dezinformacji m.in. w Norwegii. W tym czasie tradycyjne media coraz bardziej tracą zasięgi organiczne, co wpływa na ich przychody i zdolność do pełnienia funkcji kontrolnej. To z kolei osłabia społeczną zdolność do odróżniania faktów od fałszu i sprzyja rozwojowi teorii spiskowych oraz utracie zaufania do instytucji.