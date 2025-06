Czy cała naprzód to… cała w prawo? Przedwyborcze dylematy Norwegów

8 września odbędą się w Norwegii wybory parlamentarne. O czym się mówi na dwa miesiące przed? Nad jakimi kwestiami będą się głowić wyborcy w tej kampanii?

Po samej konstrukcji wielu pytań widać, że Norwegia skręca w prawo. Często zaprezentowane stwierdzenia brzmią jak postulaty ugrupowań z liberalnej gospodarczo i/lub bardziej konserwatywnej obyczajowo strony sceny politycznej i widzimy co najwyżej, jak bardzo ugrupowania lewicowe się z danym postawieniem sprawy nie zgadzają. Nie one jednak wyznaczają narrację… Przykłady: „Powinno być łatwiej zatrudniać pracowników na czas określony”, „Wolność słowa w Europie jest zagrożona z powodu poprawności polityczną” (tu w mainstreamie jest w tej chwili w Norwegii „trochę się nie zgadzać”), „Szpitale muszą mieć długoterminowe umowy z prywatnym systemem opieki zdrowotnej, by zmniejszyć czas oczekiwania” (w tym przypadku „całkowicie nie zgadza się” tylko partia Rødt, a „trochę nie zgadzają się” Senterpartiet i Sosialistisk Venstreparti. Pozostałe ugrupowania są mniejszymi lub większymi zwolennikami wzmacniania prywatyzacji ochrony zdrowia). Rozstrzygnięciu „za” lub „przeciw” wypełniający kwestionariusz mają poddać nawet zdanie „Istnieją spowodowane przez człowieka zmiany klimatu” – tak, jakby na co dzień norweskie media nie stały na stanowisku, że w tej kwestii panuje naukowy konsensus…

Kto chciałby wyjść z NATO?

Z rzadka dochodzą jednak do głosu echa postulatów skrajnie lewej strony norweskiej sceny politycznej. Widać to w najbardziej zaskakującym – i zdecydowanie niebezpiecznym – punkcie „latarnika”. Pojawił się tam mianowicie punkt „Norwegia musi wystąpić z NATO”. „Za” były tylko dwie partie – Rødt i FOR (Fred og Rettferdighet) założone w 2023 ugrupowanie bez reprezentantów w Stortingu, często oskarżane o sianie prorosyjskiej propagandy. Reszta partii całkowicie nie zgadza się z tym postulatem. A co miałoby właściwie przemawiać za wyjściem? Znów chyba zbyt silne podążanie za pięknymi skądinąd ideałami pacyfistycznymi i słuszną krytyką niektórych decyzji tej organizacji – „Ci, którzy chcą wystąpienia, są krytyczni wobec sposobu działania NATO. Uważają, że wojny w Iraku, Afganistanie i Libii są przykładami na to, że NATO również prowadzi agresywne wojny sprzeczne z prawem międzynarodowym”.