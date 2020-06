Wybory 2020: komunikat w sprawie terminu doręczania kopert zwrotnych

„Koperta zwrotna powinna zostać odesłana do konsula pocztą lub przesyłką kurierską. Koperta zwrotna może też zostać doręczona osobiście przez wyborcę lub przez osobę pośredniczącą na adres podany na kopercie zwrotnej, tj. na adres Ambasady RP w Oslo: Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo, do dnia 26.06.2020 r. w godzinach pracy urzędu (od 8:00 do 17:00), natomiast w dniu 26.06.2020 r. w godz. od 8:00 do 24:00 - prosimy dzwonić domofonem przy furtce. Zwracamy uwagę, że liczy się data doręczenia koperty zwrotnej do konsula, a nie data nadania przesyłki.



Koperty zwrotne dostarczone za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe do konsula w dniu 28.06.2020 r. po rozpoczęciu głosowania zostaną przekazane przez konsula Obwodowym Komisjom Wyborczym do czasu zakończenia głosowania".