Tajniki polowania na zorzę polarną: polskie małżeństwo stworzyło darmowy przewodnik

Północ Norwegii słynie z możliwości obserwacji zorzy polarnej. Kat and Rob

Żyją w niemal ciągłej podróży, Tromsø i okolice znają jak własną kieszeń i nie przeszkadza im brak słońca przez dwa miesiące w roku. Katarzyna i Robert Musiołowie jako swoje miejsce na ziemi wybrali Północ Norwegii, gdzie – jak sami twierdzą – wykonują najpiękniejszy zawód świata.

Kat i Rob – bo takimi skrótami od swoich imion posługuje się polskie małżeństwo – prowadzą bloga turystycznego i od czterech lat sezonowo pracują w Tromsø jako lokalni przewodnicy. Pandemiczny rok 2020 znacznie jednak odmienił tryb ich życia i kariery. Przez wprowadzone przez norweskie władze środki kontroli do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa kraj fiordów musiał pożegnać się z tłumami odwiedzających – odwołane loty i przymusowa kwarantanna skutecznie zniechęciły obcokrajowców przed wizytą w Norwegii i pokrzyżowały plany tym, którzy marzyli o upolowaniu zorzy polarnej.

Kat and Rob podczas organizowanych przez siebie wycieczek oferują także obserwację wolno żyjących reniferów. Kat and Rob

Jak się jednak okazuje, nawet takie okoliczności mogą się okazać motywujące. – Do 15 marca żyliśmy w pełnym pędzie, codziennie jeżdżąc z turystami na nocne polowania na zorzę polarną. (...) Z dnia na dzień zmieniliśmy tryb życia, rozsiedliśmy się wygodnie na kanapie i zaliczyliśmy kilka seriali na Netflixie, tym bardziej, że pogoda nie zachęcała do spacerów. W końcu uznaliśmy, że spożytkujemy czas lockdownu i przelejemy na papier nasze doświadczenia w pracy przewodników – pisze Robert w wiadomości do MojejNorwegii.