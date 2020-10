Polski biznesmen uciekł do Norwegii. Prosi o azyl polityczny

Zbigniew Stonoga, biznesmen, 19 października na swoim facebookowym profilu opublikował oświadczenie, w którym, informuje, że w obawie o swój los uciekł do Królestwa Norwegii, gdzie będzie ubiegał się o azyl polityczny.

- Postanowiłem zabezpieczyć swoje prawo do życia i wyjechałem do Norwegii, którą [..] poproszę o azyl polityczny - poinformował Stonoga w oświadczeniu. Pełna treść oświadczenia znajduje się poniżej:

Bezdomny bankrut

Zbigniew Stonoga za pośrednictwem Facebooka poinformował także, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. - Zablokowano mi wszystkie karty płatnicze. Nie wstydzę się powiedzieć Państwu, że jestem bankrutem i to bezdomnym bankrutem. Dzięki Polonii w Norwegii aktualnie kładę się spać pod dachem, a nie w samochodzie. Potrzebuję od Was pomocy finansowej - zwrócił się do Polaków mieszkających w kraju fiordów.



Stonoga uciekł do Norwegii przed toczącym się obecnie kolejnym postępowaniem w jego sprawie. 15 października biznesmen został zatrzymany przez policję, prokuratura przedstawiła mu m.in. zarzut przywłaszczenia ok. 250 tys. zł z prowadzonej przez siebie fundacji, a także prania brudnych pieniędzy. Wystąpiono też o aresztowanie biznesmena, jednak sąd w Lublinie oddalił ten wniosek. Stonoga zaprzecza stawianym mu zarzutom, zapewniając o swojej niewinności. W obawie, jak twierdzi, o swoje życie, musiał uciec przed organami ścigania właśnie do Norwegii.