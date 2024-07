Muzyka, kemping na łonie norweskiej przyrody i rodzinna atmosfera: polonijna impreza Wataha Festival już po raz siódmy

Od 2023 roku Wataha Festival odbywa się w Åmli w ośrodku Pan Garden i również jego siódma edycja będzie miała miejsce w nowej lokalizacji. Wydarzenie w dniach 2-4 sierpnia zapewni gościom dwa dni z muzyką, polskim jedzeniem, strefą relaksu, atrakcjami dla dzieci, a wszystko to w otoczeniu norweskiej natury.

Organizatorami festiwalu są członkowie grupy Wataha Camp, organizacji non-profit, której przyświeca cel integracji Polaków w Norwegii poprzez wspólny wypoczynek i zabawę. Podczas imprezy będzie okazja nie tylko posłuchać różnorodnej muzyki i przypomnieć sobie smak polskich potraw, lecz także przejść się po lesie i zażyć kąpieli w pobliskim jeziorze. Twórcy festiwalu zachęcają wędkarzy do zabrania sprzętu ponieważ lokalne akweny stwarzają idealne warunki do łowienia ryb.

Ośrodek w Åmli ma własny hotel, parking i dostęp do jeziora, gdzie przy okazji można wypożyczyć kajaki, rowery wodne i deski SUP. Chociaż festiwal odbędzie się między 2 a 4 sierpnia, na miejscu można stawić się wcześniej. Rezerwację na pola namiotowe oraz campingowe na należy zgłosić mailowo w wiadomości do organizatora.

Jaka idea przyświeca twórcom Wataha Festival? – Ten festiwal tworzymy wszyscy, to nasz wspólny czas, ponieważ tak naprawdę chcemy, by każdy z uczestników festiwalu, czy to ten, kto przyjeżdża jako gość, czy ten, kto organizuje, a nawet zespoły, zrozumiał, że każdy daje coś od siebie, by ten festiwal dalej istniał, rozwijał się, i tak już 7 rok… – tłumaczy Sobaniec.