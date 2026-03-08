Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Polacy w Norwegii

Głos, który łączy dwa światy: „Stąd i stamtąd” Ewy Daneli Burdon teraz jako audiobook czytany przez Krystynę Czubównę

Redakcja

08 marca 2026 12:00

Kopiuj link
Głos, który łączy dwa światy: „Stąd i stamtąd” Ewy Daneli Burdon teraz jako audiobook czytany przez Krystynę Czubównę

Historia, która zaczęła się od turkusowego pamiętnika i odważnych marzeń o „kolorowym życiu”, doczekała się nowej, wyjątkowej odsłony. Osobista opowieść Ewy Daneli Burdon o emigracji, poszukiwaniu tożsamości i drodze „od bohatera do zera i z powrotem”, jest już dostępna w formie audiobooka. To nie lada gratka dla fanów literatury faktu – tekst czyta bowiem ikona polskiego lektorstwa, Krystyna Czubówna.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Zarejestruj się w Kościele katolickim w Norwegii

Wyjazd z Polski do Norwegii. 13.03.2026 . 15.03.2026 z Norwegii do Polski

Wymieniaj walutę taniej i bezpieczniej – PLN ⇄ NOK z Walutomat.pl

Ogłoszenia MojaNorwegia


Kiedy przed czterema dekadami młoda Ewa Danela, pełna obaw, ale i nadziei, stawiała pierwsze kroki na norweskiej ziemi, nie przypuszczała, że jej prywatne zapiski staną się inspiracją dla tysięcy osób żyjących w rozkroku między Polską a Skandynawią. Książka „Stąd i stamtąd” to nie tylko kronika życia nad fiordami, ale przede wszystkim szczery do bólu zapis procesu dojrzewania i budowania siebie na nowo w obcej kulturze.
Tadeusz Sznuk zapowiada „Stąd i stamtąd”:

Nieocenzurowana podróż serca

Autorka, znana wielu jako wieloletnia prezes Norwesko-Polskiej Izby Handlowej (NPCC) i laureatka Medalu Paula Harrisa, w swojej publikacji zdejmuje maskę businesswoman. Pokazuje twarz „kontrolowanej anarchistki”, która z polską fantazją i niemiecką dyscypliną podbijała norweski świat biznesu, nie zapominając przy tym o empatii i pomocy innym.
W „Stąd i stamtąd” znajdziemy opowieści o spotkaniach z Królem Haraldem V, ale też o chwilach słabości, które ukształtowały Ewę Danelę taką, jaką jest dzisiaj. To lektura obowiązkowa dla każdego, kto kiedykolwiek zastanawiał się, gdzie bije jego serce i czy można czuć się „u siebie” w dwóch krajach jednocześnie.
Kup książkę

Krystyna Czubówna i „radiowi przyjaciele”

Najnowsza wersja książki to prawdziwa uczta dla zmysłów. Audiobook, który właśnie trafił do sprzedaży, został zrealizowany z niezwykłą starannością. Głos Krystyny Czubówny nadaje historii Ewy Daneli dodatkowej głębi i spokoju, prowadząc słuchacza przez kręte ścieżki jej życia.
Dla tych, którzy wolą słuchać niż czytać, to idealna okazja, by towarzyszyć autorce w jej podróży podczas jazdy samochodem przez norweskie tunele czy wieczornego odpoczynku przy kominku.
Książka, e-book oraz najnowszy audiobook są dostępne na oficjalnej stronie autorki. „Stąd i stamtąd” to dowód na to, że każda emigracyjna historia zasługuje na opowiedzenie, a ta w wydaniu Ewy Daneli Burdon brzmi wyjątkowo szczerze i inspirująco.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Troll Rental 2 Pedzik transport Stillas utleie As Szkolenia Online 96015 Masaż
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski Psychotraumatolog w Oslo Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta
Blacharz/lakiernik samochodowy
Przejdź do ogłoszenia
Blacharz/lakiernik samochodowy
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.