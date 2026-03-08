Głos, który łączy dwa światy: „Stąd i stamtąd” Ewy Daneli Burdon teraz jako audiobook czytany przez Krystynę Czubównę

Historia, która zaczęła się od turkusowego pamiętnika i odważnych marzeń o „kolorowym życiu”, doczekała się nowej, wyjątkowej odsłony. Osobista opowieść Ewy Daneli Burdon o emigracji, poszukiwaniu tożsamości i drodze „od bohatera do zera i z powrotem”, jest już dostępna w formie audiobooka. To nie lada gratka dla fanów literatury faktu – tekst czyta bowiem ikona polskiego lektorstwa, Krystyna Czubówna.

Kiedy przed czterema dekadami młoda Ewa Danela, pełna obaw, ale i nadziei, stawiała pierwsze kroki na norweskiej ziemi, nie przypuszczała, że jej prywatne zapiski staną się inspiracją dla tysięcy osób żyjących w rozkroku między Polską a Skandynawią. Książka „Stąd i stamtąd” to nie tylko kronika życia nad fiordami, ale przede wszystkim szczery do bólu zapis procesu dojrzewania i budowania siebie na nowo w obcej kulturze.

Tadeusz Sznuk zapowiada „Stąd i stamtąd”:

Nieocenzurowana podróż serca Autorka, znana wielu jako wieloletnia prezes Norwesko-Polskiej Izby Handlowej (NPCC) i laureatka Medalu Paula Harrisa, w swojej publikacji zdejmuje maskę businesswoman. Pokazuje twarz „kontrolowanej anarchistki”, która z polską fantazją i niemiecką dyscypliną podbijała norweski świat biznesu, nie zapominając przy tym o empatii i pomocy innym.

W „Stąd i stamtąd” znajdziemy opowieści o spotkaniach z Królem Haraldem V, ale też o chwilach słabości, które ukształtowały Ewę Danelę taką, jaką jest dzisiaj. To lektura obowiązkowa dla każdego, kto kiedykolwiek zastanawiał się, gdzie bije jego serce i czy można czuć się „u siebie” w dwóch krajach jednocześnie.

Krystyna Czubówna i „radiowi przyjaciele” Najnowsza wersja książki to prawdziwa uczta dla zmysłów. Audiobook , który właśnie trafił do sprzedaży, został zrealizowany z niezwykłą starannością. Głos Krystyny Czubówny nadaje historii Ewy Daneli dodatkowej głębi i spokoju, prowadząc słuchacza przez kręte ścieżki jej życia.

Dla tych, którzy wolą słuchać niż czytać, to idealna okazja, by towarzyszyć autorce w jej podróży podczas jazdy samochodem przez norweskie tunele czy wieczornego odpoczynku przy kominku.

Książka, e-book oraz najnowszy audiobook są dostępne na oficjalnej stronie autorki . „Stąd i stamtąd” to dowód na to, że każda emigracyjna historia zasługuje na opowiedzenie, a ta w wydaniu Ewy Daneli Burdon brzmi wyjątkowo szczerze i inspirująco.