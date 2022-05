Dzień Flagi RP. Dziś swoje święto ma także Polonia

2 maja to Dzień Flagi RP, a także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Polacy od lat stanowią w Norwegii najliczniejszą grupę imigrancką.

Zgodnie z najnowszymi danymi Centralnego Biura Statystycznego (SSB) opublikowanymi w marcu 2022, nad fiordami mieszka obecnie 105,5 tys. osób polskiego pochodzenia. Ponadto, jak informuje SSB, Polacy to grupa, która w ostatnim roku najbardziej wzrosła liczebnie, co ma miejsce już kilka lat z rzędu. Na początku 2022 mieszkało w kraju o 3,3 tys. Polaków więcej niż rok wcześniej.

Poniżej: na wykresie widać, jak dużą przewagę liczebną mają Polacy nad innymi nacjami zamieszkującymi Norwegię. Litwinów, drugich co do liczebności w kraju fiordów, jest o ok. 60 tys. mniej niż polskich obywateli. Czarnym kolorem oznaczono liczbę Polaków w Norwegii, zaś zielonym - liczbę dzieci urodzonych w polskich rodzinach - wynosi ona prawie 16 tys.

Jak co roku zachęca się wszystkich Polaków, by wywiesili polską flagę. Np. biuro programu „Niepodległa”, pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaprasza wszystkich do włączania się do akcji #mojaflaga. Już 2 maja każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku itp. może wywiesić flagę, a następnie opublikować jej zdjęcie w mediach społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga.