„Co mogą zrobić dzisiaj, to robią za tydzień” – 5 rzeczy, których nie lubicie w Norwegach

Nieudolni kierowcy, flegmatycy, fałszywi i zamknięci w sobie – to tylko niektóre z cech, które przypisywane są w Polsce mieszkańcom Norwegii. Jeśli w dyskusji albo komentarzu padnie słowo „Norek”, to już wiadomo, że dalsza część wypowiedzi poświęcona będzie krytykowaniu Skandynawów.

– Opieszałość w urzędach i ogólnie flegmatyzm. Denerwuje mnie to jak cholera. W życiu w ślimaka się nie zamienię, bo mam słowiański temperament – twierdzi jedna z użytkowniczek naszego forum. Krytykowanie Norwegów za odwlekanie różnych spraw i opieszałość należy do jednych z najczęściej spotykanych wśród polonii.

Niektórym norweska powolność nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, dostosowują się do sytuacji. – To wręcz cudowne uczucie, kiedy nie ma żadnego powodu, by odczuwać parcie w pracy. Jeśli to absurd, to kocham norweskie absurdy – możemy przeczytać na forum.