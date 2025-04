Bieg, żaglowiec, koncert i wspólnota: Polonia w Oslo świętuje dzień Konstytucji 3 Maja

Obchody rozpoczną się aktywnie – biegiem i marszem na dystansie ok. 10 km. Love Dance Help/materiały prasowe

Organizacja Love Dance Help we współpracy z Ambasadą RP w Oslo oraz Kamiński Foundation zapraszają na obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Oslo. To okazja do aktywnego i wspólnotowego uczczenia jednego z najważniejszych dni w polskiej historii – w duchu sportu, muzyki i patriotyzmu.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę i obejmie bieg oraz marsz symboliczny, uroczystości na pokładzie żaglowca „Dar Młodzieży”, spotkanie z Markiem Kamińskim oraz koncert rockowy wieńczący dzień. W programie nie zabraknie również polskich akcentów kulturalnych oraz atrakcji dla całych rodzin.

Obchody rozpoczną się aktywnie – biegiem i marszem na dystansie ok. 10 km, które wystartują z plaży Huk i zakończą się pod twierdzą Akershus. Do udziału zaproszeni są wszyscy chętni – dzieci, młodzież, dorośli, profesjonaliści i amatorzy. Można przebiec trasę, przemaszerować ją rekreacyjnie albo po prostu potraktować udział jako okazję do wspólnego świętowania na świeżym powietrzu.

Uczestnictwo jest całkowicie darmowe, a organizatorzy proszą jedynie o wcześniejsze zgłoszenie – aby móc przygotować pamiątkowe medale. Trójka najszybszych uczestników (kobiet i mężczyzn) zostanie uhonorowana statuetkami, które wręczą kapitan żaglowca „Dar Młodzieży” oraz ambasador RP w Oslo.

Bieg i marsz ku czci Konstytucji Harmonogram poranny (3 maja 2025):



10:00 – oficjalne otwarcie na plaży Huk

10:10 – start marszu

10:30 – start biegu

11:50 – zakończenie biegu i marszu



Organizatorzy zachęcają do udziału w biało-czerwonych strojach i podkreślają, że czas pokonania trasy nie jest istotny – liczy się wspólne uczczenie święta i liczny udział.



Aby się zarejestrować, wystarczy wysłać wiadomość na adres: run3majoslo@gmail.com, podając imię i nazwisko uczestnika i wybór (bieg czy marsz).

Marek Kamiński Marek Kamiński

Święto na pokładzie „Daru Młodzieży” Po aktywnym poranku uczestnicy przeniosą się do serca Oslo – nad nabrzeże Akershus, gdzie będzie cumował „Dar Młodzieży”, flagowy żaglowiec szkolny Polskiej Marynarki Handlowej. Dzięki działaniom Ambasady RP statek odwiedzi Oslo w dniach 2-5 maja i będzie otwarty do zwiedzania.



Godziny dostępności żaglowca:

2 maja: 13:00-20:00

3-4 maja: 10:00-20:00

3 maja o godz. 12:00 – już na pokładzie żaglowca.



W programie:

wręczenie nagród uczestnikom biegu i marszu

ogłoszenie zwycięzców konkursu plastycznego nt. Konstytucji 3 Maja dla dzieci z polskich szkół w Oslo i Moss

występy okolicznościowe

prelekcja Marka Kamińskiego – legendarnego podróżnika i zdobywcy obu biegunów Główna część uroczystości zaplanowana jest na– już na pokładzie żaglowca.

Trasa biegu/marszu 3.05.2025 w OsloLDH

Wydarzenie ma charakter niekomercyjny i otwarty, ale organizatorzy zachęcają do wsparcia inicjatywy poprzez dobrowolne darowizny na konto fundacji (Vipps: 132586).



Zebrane środki posłużą nie tylko do pokrycia kosztów organizacji (wynajem terenu, woda dla uczestników, medale, nagrody), ale także zostaną przekazane na cele charytatywne – po równo podzielone między dwie inicjatywy:

Kamiński Foundation – środki zostaną przeznaczone na wsparcie zdrowia psychicznego uczniów polskich szkół w Norwegii (m.in. dostęp do testów diagnostycznych i przeszkolenie nauczycieli z zakresu pracy emocjonalnej z dziećmi).



Fundacja Love Dance Help – wsparcie dla 16-letniej Amelii z Oslo, cierpiącej na rzadką wadę przegrodowo-oczną. Fundusze pomogą w finansowaniu terapii ruchowej w Drammen Rideskole, która poprawia jej funkcjonowanie i komfort życia.

Dar MłodzieżyLDH

Rockowe zakończenie dnia Na koniec obchodów uczestników czeka muzyczna uczta. O godz. 21:00 w Oslo odbędzie się specjalny koncert zespołu RockiT, który uświetni Dzień Konstytucji 3 Maja energetycznym występem w klubie Rock In w Oslo. W repertuarze znajdą się klasyczne hity z lat 70. i 80. (Deep Purple, AC/DC), a także największe hymny polskiego rocka (Lady Pank, Dżem, Maanam). Bilety: 200 NOK.