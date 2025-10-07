We Do Festiwal 2025: polska kultura, muzyka i film w Oslo – sprawdź program! Już 15-19 października.

We Do Festiwal We Do Festiwal

Festiwal współczesnej polskiej kultury i sztuki odbędzie się już tej jesieni w stolicy Norwegii w dniach 15–19 października. To pięciodniowe wydarzenie zaprojektowana z myślą o polskiej i międzynarodowej publiczności w Oslo. Przed nami trzy koncerty (wieczór otwarcia ze spotkaniem autorskim Katarzyny Boni, laureatki Eurepan Press Prize 2025 i muzycznym wystąpieniem polskiego producenta, rapera SinSena z norweskimi artystami; sesja ambientowa Night Music Therapy, wielki finał z zespołem KOSY), cztery pokazy polskiego dokumentu w Cinemateket oraz kameralne warsztaty. Wstęp wolny – obowiązują zapisy. Linki do wszystkich wydarzeń poniżej.

W skrócie Festiwal odbędzie się w Oslo od 15 do 19 października 2025 roku.

W programie trzy koncerty, cztery pokazy filmów dokumentalnych i warsztaty.

Wydarzenia są bezpłatne, ale wymagają wcześniejszych zapisów.

Koncerty i filmy będą dostępne w języku angielskim.

Festiwal organizowany jest przez We Do Culture z wsparciem wielu instytucji.

We Do Festiwal 2025: „Punkt Zwrotny” Siódma edycja to kairos – chwila intensywnej obecności i przemiany. Festiwal tworzy przestrzeń przełomu, łącząc doświadczenie i świeżą energię, tradycję i eksperyment, refleksję i działanie. Pokazy polskich filmów dokumentalnych prowadzą dialog dziedzictwa z nowoczesnością – opowieści o tożsamości, pamięci i codziennych wyzwaniach splatają się z głęboką refleksją. Koncerty – w tym wyjątkowy ambient – zapraszają do uważnego słuchania, gdzie muzyka staje się mediacją. Warsztaty są najintymniejszą częścią – miejsce bezpośredniego doświadczenia i współtworzenia.

„W tym roku szczególnie zależy nam na wsparciu osób, które kogoś, coś tracą lub straciły. „Warsztaty o umieraniu” (inspirowane Shi no taiken ryokō) oferują bezpieczną przestrzeń rozmowy o tym, co naprawdę ważne. „Co można zobaczyć…” odsłania źródła fotografii bez aparatu, a „Nurkowanie w świadomości” łączy taniec, praktyki somatyczne i medytacyjne. „Punkt Zwrotny” to zaproszenie do przemiany – w sztuce, w sobie, we wspólnocie.” – zapowiada dyrektorka artystyczna festiwalu, Żaneta Kruszelnicka.~We Do Festiwal

Pełny program festiwalu. Jak zaplanować udział? Ułóż własną trasę: wybierz się na koncerty oficjalnego otwarcia i finału festiwalu, sprawdź seanse w Cinemateket, dołącz do sesji ambientowej! Wszystkie wydarzenia odbędą się w j. angielskim (filmy sa w j. polskim z napisami w j. angielskim), są bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona. Rejestracja odbywa się przez formularze i stronę Cinemateket – linki przy każdej pozycji programu poniżej. Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

KONCERTY – serce tegorocznej edycji 15.10 (śr.) 19:00 – Oficjalne otwarcie We Do Festiwalu: rozmowa autorska z Katarzyną Boni + koncert SinSen & guests

Gdzie: Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo

Wydarzenie FB:

Zapisy: https://forms.gle/bLVMZ6zsD5J715fN9

18.10 (sob.) 19:30 – Night Music Therapy: sesja ambientowa

Live act: Michał Macewicz + DJ set: Glassz

Gdzie: Scenehuset na Majorstua, Bogstadveien 49, 0366 Oslo

Wydarzenie FB:

Zapisy: https://forms.gle/mjtSuAnNzuBScbGA8

19.10 (niedz.) 18:00 – Wielki finał festiwalu: koncert zespołu KOSY z projektem muzycznym „Słowianie”. Showcase warsztatów + hipnotyczna podróż w słowiańskie mity

Gdzie: Høymagasinet, Myntgata 7, 0151 Oslo

Wydarzenie FB:

Zapisy: https://forms.gle/yoaqPErkCoejhSsW6

KINO DOKUMENTALNE W CINEMATEKET Bezpłatne bilety: https://www.cinemateket.no/we-do

16.10 (czw.) 17:30 – „Child of Dust”, reż. Weronika Milczewska

Wydarzenie FB: , reż. Weronika MilczewskaWydarzenie FB: https://fb.me/e/5eu3T28GO

17.10 (pt.) 18:30 – „Abakamania”, reż. Róża Fabjanowska, Sławek Malcharek

Wydarzenie FB: , reż. Róża Fabjanowska, Sławek MalcharekWydarzenie FB: https://fb.me/e/3DJYsvz93

17.10 (pt.) 20:30 – „ROOT AND ALL THE REST”, reż. Kasia Mateja

Wydarzenie FB: , reż. Kasia MatejaWydarzenie FB: https://fb.me/e/d6dxYOJ3k

18.10 (sob.) 17:00 – „Trust Me”, reż. Joanna Ratajczak

Wydarzenie FB: , reż. Joanna RatajczakWydarzenie FB: https://fb.me/e/6pRGeArm

WARSZTATY 15–18.10 – komplet miejsc (zapisy na listę rezerwową) 15-18.10 „Co można zobaczyć i czego nie można zobaczyć” – eksperymentalna fotografia

Wydarzenie FB:

15, 16, 17, 18.10 „Warsztaty o umieraniu” – inspirowane Shi no taiken ryokō

Wydarzenie FB:

15-18.10 „Nurkowanie w świadomości” – praktyka rozszerzonej obecności i ruchu

Wydarzenie FB: – eksperymentalna fotografiaWydarzenie FB: https://fb.me/e/6BYjXHPMn – inspirowane Shi no taiken ryokōWydarzenie FB: https://fb.me/e/67hPydaQ1 – praktyka rozszerzonej obecności i ruchuWydarzenie FB: https://fb.me/e/5piEXDzRE

O festiwalu We Do Festival Contemporary Polish Arts & Culture wraca w październiku z 7. edycją: pięć dni warsztatów, performansów, koncertów i pokazów filmowych. Jeden z najżywszych polskich festiwali za granicą, prezentuje sztukę współczesną odważną, inkluzywną i o międzynarodowym charakterze. Tegoroczny motyw „Punkt zwrotny” tworzy przestrzeń zmiany, dialogu i transformacji — tam, gdzie tradycja spotyka eksperyment, a publiczność współtworzy z artystami. Świętujemy siłę, kreatywność i międzykulturową rozmowę, pokazując, jak sztuka buduje pomost między Polską a Norweską kulturą.

We Do Festiwal jest organizowany przez organizację We Do Culture przy wsparciu Kulturdirektoratet, Oslo Kommune, Fritt Ord, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo, PGNiG Upstream Norway, YABIMO, Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), SK Elektro AS oraz Inghabberstad.

