We Do Festiwal 2025: polska kultura, muzyka i film w Oslo – sprawdź program! Już 15-19 października.
07 października 2025 08:35
W skrócie
- Festiwal odbędzie się w Oslo od 15 do 19 października 2025 roku.
- W programie trzy koncerty, cztery pokazy filmów dokumentalnych i warsztaty.
- Wydarzenia są bezpłatne, ale wymagają wcześniejszych zapisów.
- Koncerty i filmy będą dostępne w języku angielskim.
- Festiwal organizowany jest przez We Do Culture z wsparciem wielu instytucji.
We Do Festiwal 2025: „Punkt Zwrotny”
„W tym roku szczególnie zależy nam na wsparciu osób, które kogoś, coś tracą lub straciły. „Warsztaty o umieraniu” (inspirowane Shi no taiken ryokō) oferują bezpieczną przestrzeń rozmowy o tym, co naprawdę ważne. „Co można zobaczyć…” odsłania źródła fotografii bez aparatu, a „Nurkowanie w świadomości” łączy taniec, praktyki somatyczne i medytacyjne. „Punkt Zwrotny” to zaproszenie do przemiany – w sztuce, w sobie, we wspólnocie.” – zapowiada dyrektorka artystyczna festiwalu, Żaneta Kruszelnicka.
Pełny program festiwalu. Jak zaplanować udział?
KONCERTY – serce tegorocznej edycji
Gdzie: Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/53AmYSFZ9
Zapisy: https://forms.gle/bLVMZ6zsD5J715fN9
Live act: Michał Macewicz + DJ set: Glassz
Gdzie: Scenehuset na Majorstua, Bogstadveien 49, 0366 Oslo
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/68d7tpzjd
Zapisy: https://forms.gle/mjtSuAnNzuBScbGA8
Gdzie: Høymagasinet, Myntgata 7, 0151 Oslo
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/5fDvdN5kH
Zapisy: https://forms.gle/yoaqPErkCoejhSsW6
KINO DOKUMENTALNE W CINEMATEKET
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/5eu3T28GO
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/3DJYsvz93
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/d6dxYOJ3k
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/6pRGeArm
WARSZTATY 15–18.10 – komplet miejsc (zapisy na listę rezerwową)
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/6BYjXHPMn
15, 16, 17, 18.10 „Warsztaty o umieraniu” – inspirowane Shi no taiken ryokō
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/67hPydaQ1
15-18.10 „Nurkowanie w świadomości” – praktyka rozszerzonej obecności i ruchu
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/5piEXDzRE
O festiwalu
