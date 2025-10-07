Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Kultura

We Do Festiwal 2025: polska kultura, muzyka i film w Oslo – sprawdź program! Już 15-19 października.

We Do Festiwal

07 października 2025 08:35

Kopiuj link
We Do Festiwal 2025: polska kultura, muzyka i film w Oslo – sprawdź program! Już 15-19 października.

We Do Festiwal We Do Festiwal

Festiwal współczesnej polskiej kultury i sztuki odbędzie się już tej jesieni w stolicy Norwegii w dniach 15–19 października. To pięciodniowe wydarzenie zaprojektowana z myślą o polskiej i międzynarodowej publiczności w Oslo. Przed nami trzy koncerty (wieczór otwarcia ze spotkaniem autorskim Katarzyny Boni, laureatki Eurepan Press Prize 2025 i muzycznym wystąpieniem polskiego producenta, rapera SinSena z norweskimi artystami; sesja ambientowa Night Music Therapy, wielki finał z zespołem KOSY), cztery pokazy polskiego dokumentu w Cinemateket oraz kameralne warsztaty. Wstęp wolny – obowiązują zapisy. Linki do wszystkich wydarzeń poniżej.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

AA Norwegia - Masz problem z alkoholem? Możesz sobie pomóc!

Wyjazd z Polski do Norwegii. 10.10.2025 . Z Norwegii do Polski 12.10.2025

Wyjazd z Polski 16.10 Wyjazd z Norwegii 19.10 Transport Przeprowadzki Paczki

Ogłoszenia MojaNorwegia

W skrócie

  • Festiwal odbędzie się w Oslo od 15 do 19 października 2025 roku.
  • W programie trzy koncerty, cztery pokazy filmów dokumentalnych i warsztaty.
  • Wydarzenia są bezpłatne, ale wymagają wcześniejszych zapisów.
  • Koncerty i filmy będą dostępne w języku angielskim.
  • Festiwal organizowany jest przez We Do Culture z wsparciem wielu instytucji.

We Do Festiwal 2025: „Punkt Zwrotny”

Siódma edycja to kairos – chwila intensywnej obecności i przemiany. Festiwal tworzy przestrzeń przełomu, łącząc doświadczenie i świeżą energię, tradycję i eksperyment, refleksję i działanie. Pokazy polskich filmów dokumentalnych prowadzą dialog dziedzictwa z nowoczesnością – opowieści o tożsamości, pamięci i codziennych wyzwaniach splatają się z głęboką refleksją. Koncerty – w tym wyjątkowy ambient – zapraszają do uważnego słuchania, gdzie muzyka staje się mediacją. Warsztaty są najintymniejszą częścią – miejsce bezpośredniego doświadczenia i współtworzenia.

„W tym roku szczególnie zależy nam na wsparciu osób, które kogoś, coś tracą lub straciły. „Warsztaty o umieraniu” (inspirowane Shi no taiken ryokō) oferują bezpieczną przestrzeń rozmowy o tym, co naprawdę ważne. „Co można zobaczyć…” odsłania źródła fotografii bez aparatu, a „Nurkowanie w świadomości” łączy taniec, praktyki somatyczne i medytacyjne. „Punkt Zwrotny” to zaproszenie do przemiany – w sztuce, w sobie, we wspólnocie.” – zapowiada dyrektorka artystyczna festiwalu, Żaneta Kruszelnicka.~We Do Festiwal

Pełny program festiwalu. Jak zaplanować udział?

Ułóż własną trasę: wybierz się na koncerty oficjalnego otwarcia i finału festiwalu, sprawdź seanse w Cinemateket, dołącz do sesji ambientowej! Wszystkie wydarzenia odbędą się w j. angielskim (filmy sa w j. polskim z napisami w j. angielskim), są bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona. Rejestracja odbywa się przez formularze i stronę Cinemateket – linki przy każdej pozycji programu poniżej. Wstęp wolny, obowiązują zapisy.
We Do Festiwal

We Do FestiwalWe Do Festiwal

KONCERTY – serce tegorocznej edycji

15.10 (śr.) 19:00 – Oficjalne otwarcie We Do Festiwalu: rozmowa autorska z Katarzyną Boni + koncert SinSen & guests
Gdzie: Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/53AmYSFZ9
Zapisy: https://forms.gle/bLVMZ6zsD5J715fN9
18.10 (sob.) 19:30 – Night Music Therapy: sesja ambientowa
Live act: Michał Macewicz + DJ set: Glassz
Gdzie: Scenehuset na Majorstua, Bogstadveien 49, 0366 Oslo
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/68d7tpzjd
Zapisy: https://forms.gle/mjtSuAnNzuBScbGA8
19.10 (niedz.) 18:00 – Wielki finał festiwalu: koncert zespołu KOSY z projektem muzycznym „Słowianie”. Showcase warsztatów + hipnotyczna podróż w słowiańskie mity
Gdzie: Høymagasinet, Myntgata 7, 0151 Oslo
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/5fDvdN5kH
Zapisy: https://forms.gle/yoaqPErkCoejhSsW6

KINO DOKUMENTALNE W CINEMATEKET

Bezpłatne bilety: https://www.cinemateket.no/we-do
16.10 (czw.) 17:30 – „Child of Dust”, reż. Weronika Milczewska
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/5eu3T28GO
17.10 (pt.) 18:30 – „Abakamania”, reż. Róża Fabjanowska, Sławek Malcharek
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/3DJYsvz93
17.10 (pt.) 20:30 – „ROOT AND ALL THE REST”, reż. Kasia Mateja
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/d6dxYOJ3k
18.10 (sob.) 17:00 – „Trust Me”, reż. Joanna Ratajczak
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/6pRGeArm

WARSZTATY 15–18.10 – komplet miejsc (zapisy na listę rezerwową)

15-18.10 „Co można zobaczyć i czego nie można zobaczyć” – eksperymentalna fotografia
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/6BYjXHPMn
15, 16, 17, 18.10 „Warsztaty o umieraniu” – inspirowane Shi no taiken ryokō
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/67hPydaQ1
15-18.10 „Nurkowanie w świadomości” – praktyka rozszerzonej obecności i ruchu
Wydarzenie FB: https://fb.me/e/5piEXDzRE

O festiwalu

We Do Festival Contemporary Polish Arts & Culture wraca w październiku z 7. edycją: pięć dni warsztatów, performansów, koncertów i pokazów filmowych. Jeden z najżywszych polskich festiwali za granicą, prezentuje sztukę współczesną odważną, inkluzywną i o międzynarodowym charakterze. Tegoroczny motyw „Punkt zwrotny” tworzy przestrzeń zmiany, dialogu i transformacji — tam, gdzie tradycja spotyka eksperyment, a publiczność współtworzy z artystami. Świętujemy siłę, kreatywność i międzykulturową rozmowę, pokazując, jak sztuka buduje pomost między Polską a Norweską kulturą.
We Do Festiwal jest organizowany przez organizację We Do Culture przy wsparciu Kulturdirektoratet, Oslo Kommune, Fritt Ord, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo, PGNiG Upstream Norway, YABIMO, Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), SK Elektro AS oraz Inghabberstad.
www.wedo.no
www.facebook.com/wedofestival
www.instagram.com/wedo_festival
We Do Festiwal
We Do Festiwal
We Do Festiwal
We Do Festiwal
0
0
0
0
0
Polski sklep BAZA w Oslo i Drammen
Szeroki wybór produktów z Polski, w tym unikalne i „zapomniane” artykuły.
reklama

Moja Norwegia poleca

Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Troll Rental 2 Stillas utleie As Masaż
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Pedzik transport Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.