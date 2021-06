Tęczowy festiwal Pride wraca do Oslo. Pierwszy raz w historii pojawi się na żywo w NRK

Po zeszłorocznej pauzie wymuszonej przez pandemię w 2021 do stolicy Norwegii wróci festiwal równości. Jak zapowiadają organizatorzy Oslo Pride, wydarzenie potrwa od 18 do 27 czerwca i odbędzie się zarówno w wersji online, jak fizycznej.

W tym roku, by dostosować się do środków kontroli, Pride Park zostanie podzielony na trzy oddzielne strefy, z których każda będzie mogła pomieścić 200 uczestników. Stanowiąca zwieńczenie festiwalu Parada Równości przemaszeruje przez Oslo 26 czerwca, jednak koordynatorzy mimo wszystko zachęcają, by śledzić ją w formie cyfrowej.