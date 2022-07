Ponad 160 000 zwiedzających Muzeum Narodowe. Zainteresowanie przerosło wszelkie oczekiwania

Minął ledwo ponad miesiąc od otwarcia w Oslo największego muzeum w regionie nordyckim, a zainteresowanie zwiedzających przeszło wszelkie oczekiwania. Do tej pory Muzeum Narodowe odwiedziło bowiem ponad 160 tys. osób.

15 tys. darmowych wejściówek na weekend otwarcia zarezerwowano w czasie krótszym niż 24 godziny, od momentu udostępnienia ich w systemie rezerwacji biletowych. Po miesiącu zainteresowanie zwiedzających nie maleje. Od dnia otwarcia 164 tys. osób przyszło obejrzeć eksponaty muzealne. Rolf Yngve Uggen, dyrektor działu ds. zarządzania zbiorami w Muzeum Narodowym, w rozmowie z serwisem NRK przyznaje, że tak duża liczba gości przewyższyła oczekiwania samych pracowników obiektu. - Chyba najbardziej zabawne jest oglądanie twarzy chodzących ludzi. Niesamowicie miło zobaczyć ich reakcje. Są po prostu pogodni i szczęśliwi, zachwycają się i podziwiają to, co widzą. Fajnie jest szpiegować publiczność - żartuje Uggen. Poniżej: w uroczystości otwarcia Muzeum Narodowego brała udział m.in. królowa Norwegii Sonja, norweska para książęca: Haakon i Mette-Marit, a także księżna koronna Danii, Maria.

H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit gir kjolen ho brukte under den offisielle opningsmiddagen ved Nasjonalmuseet 10. juni i gåve til museet. https://t.co/4Tc9ptZAtp pic.twitter.com/on3GErMQmD

Skarby historii i współczesności

W Muzeum Narodowym można obejrzeć eksponaty z różnych okresów dziejów, w tym narodowy skarb Norwegii, czyli średniowieczny gobelin Baldishol, ale i z różnych zakątków świata. Zwiedzający zobaczą więc też chińską porcelanę cesarską, pejzażowe malarstwo holenderskie i flamandzkie, i prace artystów, takich jak Van Gogh, Goya, Picasso i Manet.



Muzeum jest otwarte od wtorku do niedzieli w godzinach 10-21 (w poniedziałki zamknięte). Bilet normalny kosztuje 180 NOK, dla seniorów, osób między 18. a 25 rokiem życia: 110 NOK. Dzieci i osoby do lat 18. zwiedzają za darmo.



Muzeum radzi odwiedzającym, by wejściówki kupić z wyprzedzeniem.