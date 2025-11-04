Festiwal Polskiej Kultury „Poznajmy się!” w Oslo (13–16 listopada): cztery dni twórczości, filmu i muzyki
04 listopada 2025 09:43
Festiwal Kultury Polskiej "Poznajmy się!" We Do Festival Team
W skrócie
- Festiwal „Poznajmy się!” odbędzie się w Oslo od 13 do 16 listopada 2025.
- Wydarzenia obejmują warsztaty filmowe, komiksowe, projekcje filmowe, networking i koncert.
- Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale wymagają rejestracji.
- Organizatorzy to We Do Culture i Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod Krowa.
- Festiwal jest dofinansowany z funduszy Senatu RP.
4-dniowe warsztaty filmu dokumentalnego
Zapisy: odpowiedzi na 3 pytania (motywacja, doświadczenie, sprzęt) wyślij na wedocultureorg@gmail.com
Tytuł maila: „Warsztaty filmowe OSLO” Wydarzenie FB
Warsztaty komiksu o nomadyzmie + wystawa
Zgłoszenia: mail na wedocultureorg@gmail.com, tytuł „Warsztaty komiksowe OSLO” Wydarzenie FB
listopada, godz. 18:00 | „Lekcja miłości” + spotkanie z reżyserką
Wstęp wolny, bez rejestracji Wydarzenie FB
15 listopada, godz. 17:00 | Spotkanie Polonii i networking
Zgłoszenia do 3 listopada (możliwe wydłużenie)
Mail: wedocultureorg@gmail.com, tytuł „Pecha Kucha OSLO” Wydarzenie FB
16 listopada, godz. 18:00 | Wielki finał: koncert GOORALA i premiera płyty Sound Spa
Rejestracja (obowiązkowa, bezpłatna): bit.ly/zapisy_na_final_Poznajmy_sie_OSLO
Wydarzenie FB
O inicjatywie „Poznajmy się”
Sprawdź program i zapisz się:
Raport Norwegia
