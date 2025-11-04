Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Kultura

Festiwal Polskiej Kultury „Poznajmy się!” w Oslo (13–16 listopada): cztery dni twórczości, filmu i muzyki

We Do Culture

04 listopada 2025 09:43

Kopiuj link
Festiwal Polskiej Kultury „Poznajmy się!” w Oslo (13–16 listopada): cztery dni twórczości, filmu i muzyki

Festiwal Kultury Polskiej "Poznajmy się!" We Do Festival Team

Kino, warsztaty, networking i koncert GOORALA – wszystko w sercu Oslo i całkowicie za darmo! Od 13 do 16 listopada 2025 stolica Norwegii stanie się miejscem spotkania Polaków z całego kraju. Festiwal „Poznajmy się!” to cztery dni wspólnego działania, opowiadania historii i świętowania polskiej kultury w kreatywny sposób. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja.

Ogłoszenia MojaNorwegia

W skrócie

  • Festiwal „Poznajmy się!” odbędzie się w Oslo od 13 do 16 listopada 2025.
  • Wydarzenia obejmują warsztaty filmowe, komiksowe, projekcje filmowe, networking i koncert.
  • Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale wymagają rejestracji.
  • Organizatorzy to We Do Culture i Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod Krowa.
  • Festiwal jest dofinansowany z funduszy Senatu RP.

4-dniowe warsztaty filmu dokumentalnego

13–16 listopada | CRUCIBLE Hub, Fredensborgveien 22G, Oslo Uczestnicy poznają proces tworzenia filmu dokumentalnego – od pomysłu po montaż. Finałem będzie pokaz zrealizowanych etiud 16 listopada o godz. 18:00.
Zapisy: odpowiedzi na 3 pytania (motywacja, doświadczenie, sprzęt) wyślij na wedocultureorg@gmail.com
Tytuł maila: „Warsztaty filmowe OSLO” Wydarzenie FB

Warsztaty komiksu o nomadyzmie + wystawa

13–16 listopada | CRUCIBLE Hub, Oslo | finał: Høymagasinet Zanurz się w świat opowieści obrazem! Uczestnicy stworzą autorskie komiksy o doświadczeniu emigracji i życia w nowym miejscu. Wernisaż wystawy: 16 listopada, godz. 18:00, Høymagasinet.
Zgłoszenia: mail na wedocultureorg@gmail.com, tytuł „Warsztaty komiksowe OSLO”  Wydarzenie FB

listopada, godz. 18:00 | „Lekcja miłości” + spotkanie z reżyserką

Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo Na otwarcie festiwalu – film „Lekcja miłości” i rozmowa z jego współautorką Katarzyną Mateją. Opowieść o odwadze i wolności w każdym wieku – po polsku z angielskimi napisami.
Wstęp wolny, bez rejestracji  Wydarzenie FB

15 listopada, godz. 17:00 | Spotkanie Polonii i networking

CRUCIBLE Hub, Fredensborgveien 22G, Oslo Otwarte spotkanie dla Polaków w Oslo – przestrzeń do poznania lokalnych osób, inicjatyw i projektów. Można zaprezentować siebie w krótkim wystąpieniu lub po prostu przyjść i pogadać.
Zgłoszenia do 3 listopada (możliwe wydłużenie)
Mail: wedocultureorg@gmail.com, tytuł „Pecha Kucha OSLO”  Wydarzenie FB

16 listopada, godz. 18:00 | Wielki finał: koncert GOORALA i premiera płyty Sound Spa

Høymagasinet, Myntgata 7, Oslo Pokaz filmów i komiksów z warsztatów, a potem koncert GOORALA, który połączy góralski klimat z elektroniką. To muzyczne zakończenie czterech dni pełnych energii i twórczości.
Rejestracja (obowiązkowa, bezpłatna):  bit.ly/zapisy_na_final_Poznajmy_sie_OSLO
Wydarzenie FB

O inicjatywie „Poznajmy się”

Festiwal w Oslo to część cyklu wydarzeń w Trondheim, Bergen i Oslo, organizowanych przez We Do Culture i Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod Krowa przy współpracy z Beatus Cras i Bli Med Trondheim. Celem projektu jest integracja Polaków w Norwegii, wzmacnianie więzi kulturowych i promowanie współczesnej polskiej twórczości. Dofinansowano z funduszy Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą (2025).
Kontakt prasowy / zapisy grupowe: Anna Pazdej – We Do Culture | „Poznajmy się!”  +47 920 66 430 ✉️ wedocultureorg@gmail.com

Sprawdź program i zapisz się:

Warsztaty filmowe
Warsztaty komiksowe
Film „Lekcja miłości”
Networking Polonii
Koncert GOORALA
Festwial Polskiej Kultury w Oslo

Festwial Polskiej Kultury w OsloWe Do Festival

0
0
0
0
0
