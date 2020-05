Imprezy powyżej 500 uczestników odwołane do 1 września

- Decyzja ta jest podyktowana zaleceniami Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Urząd ds. Zdrowia - wyjaśnił Minister Kultury i Równouprawnienia Abid Raja, podkreślając że była to decyzja trudna.



Do tej pory imprezy masowe były odwołane do 15 czerwca. Nieznana była wobec tego przyszłość wielu festiwali muzycznych i imprez sportowych. Nowe rozporządzenie oznacza w praktyce, że z pewnością nie odbędą się na przykład Norway Cup, Stavernfestivalen czy jeden z popularniejszych festiwali muzycznych Oslo - Øyafestivalen.



To zła wiadomość także dla tych, którzy chcieli wybrać się na Oslo Sommertid 2020. - Najważniejsze jest nasze zdrowie, a globalna odpowiedzialność społeczna za wzajemną opiekę ma pierwszeństwo przed wszystkim – czytamy na stronie głównej festiwalu. Największą gwiazdą miała być Taylor Swift, która ze względu na sytuację na świecie odwołała wszystkie tegoroczne koncerty.