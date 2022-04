Skandynawskie linie znoszą wymóg noszenia maseczki w samolocie

Po raz pierwszy po wybuchu pandemii wymóg został wprowadzony 17 czerwca 2020 r. stock.adobe.com/ fot. GunnarE/ tylko do użytku redakcyjnego

Linie lotnicze Norwegian, SAS, Flyr i Widerøe dołączyły do przewoźników, którzy powrócili do zasad podróżowania sprzed pandemii, i zniosły wymóg zakrywania nosa i ust na pokładzie. Obowiązek noszenia maseczki został utrzymany jedynie w przypadku lotów do USA, Chin i Włoch.

Reklama

Po raz pierwszy po wybuchu pandemii wymóg został wprowadzony 17 czerwca 2020 r. W zależności od obowiązujących w Norwegii środków kontroli emisji był okresowo wycofywany i wznawiany, jednak dotyczył przeważnie połączeń krajowych. Po zniesieniu obostrzeń w Norwegii skandynawscy przewoźnicy ogłosili w połowie lutego, że maseczek nie trzeba nosić, podróżując między państwami nordyckimi. Od 4 kwietnia nakaz przestał niemal całkowicie obowiązywać w przypadku wszystkich lotów. Wyjątek stanowią jedynie kursy do Włoch, Chin i USA.

Przewoźnicy uczulają jednak, że chociaż sami nie oczekują już od pasażerów, by zasłaniali usta i nos na pokładzie, maseczkę nadal trzeba nosić na wielu lotniskach w Europie. Zarówno załoga pokładowa, jak i podróżni mogą poza tym dobrowolnie zasłaniać usta i nos w samolocie.