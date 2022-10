Pomarańczowy alert w zachodniej Norwegii: mogą wystąpić osuwiska i podtopienia

Zachodnia Norwegia charakteryzuje się wysokim nasyceniem wodą po intensywnych opadach. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norweski Urząd ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE) wydał ostrzeżenie o niebezpieczeństwie na poziomie pomarańczowym, co dotyczy osuwisk i powodzi w wielu częściach zachodniej Norwegii. Może spaść od 100 do 150 milimetrów deszczu. Do piątkowego wieczoru spodziewane są obfite opady i miejscowe ulewy.

Obszary, na których teren składa się ze stromych zboczy górskich o luźnej masie, są podatne na osuwiska. Wiele miejsc w Vestlandet jest zagrożonych tym zjawiskiem po dużych opadach deszczu.

Farevarsel på mye regn er sendt ut for deler av Vestlandet



Fra torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag ventes 60-90 millimeter regn



Det tilsvarer seks til ni 10-liters bøtter med vann per kvadratmeter pic.twitter.com/lCwVpga52A — Meteorologene (@Meteorologene) October 6, 2022

– Ze względu na utrzymujące się obfite opady od czwartku dla obszaru Vestlandet wydano pomarańczowy poziom zagrożenia – pisze NVE w ostrzeżeniu. Najwięcej deszczu ma się pojawić 7 października.

Narażony region Zachodnia Norwegia charakteryzuje się wysokim nasyceniem wodą po intensywnych opadach, a NVE uważa za bardzo prawdopodobne, że mogą tam wystąpić zarówno osuwiska, jak i powodzie. Szczególnie narażone są strome zbocza, a także strumienie i rzeki o silnym nurcie.

Według NVE pogoda może spowodować poważne szkody. Istnieje realne niebezpieczeństwo utraty kosztowności, zamknięcia dróg i odwołania rejsów łodziami, samolotami i innymi środkami transportu. Przede wszystkim jednak urząd uczula, że żywioł może doprowadzić do wypadków z narażeniem życia.



Źródła: NTB, NVE